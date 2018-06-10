كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب ألمانيا

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كيف تأهل؟
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تأهل المنتخب الألماني إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد تصدره المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الاوروبية، حيث حقق الفوز في كل مبارياته.
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المدرب
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يواكيم لوف
شغل منصب المدرب المساعد ليورغن كلينسمان في كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا، ثم استلم مهمة تدريب المنتخب وقاده إلى استعادة اللقب العالمي في البرازيل 2014 بعد غياب دام 24 عاماً.
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نجم المنتخب
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طوني كروس
هو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الألمانية الفائزة بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، المحرك الأساسي لخطط يواكيم لوف ومنفّذ أفكاره على أرض الملعب، يتمتع بخبرة طويلة وحقق ألقاباً عديدة مع بايرن ميونيخ وريال مدريد.
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أكبر لاعب
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ماريو غوميز
خاض مهاجم شتوتغارت 73 مباراة دولية حتى الآن وسجل 31 هدفاً، يبلغ من العمر 32 عاماً.
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أصغر لاعب
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نيكلاس شوليه
يبلغ مدافع بايرن ميونيخ 22 عاماً وخاض 9 مباريات دولية حتى الآن.
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الأكثر تمثيلاً
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توماس مولر
ظهر للمرة الأولى بقميص المنتخب الألماني عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ خاض 90 مباراة دولية حتى الآن وسجل 38 هدفاً، وتوّج بكأس العالم 2014 بالبرازيل.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شارك المنتخب الألماني في كأس العالم 18 مرة، فاز باللقب 4 مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، وحل وصيفاً 4 مرات أيضاً أعوام 1966 و1982 و1986 و2002.
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جدول مباريات الدور الأول
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ألمانيا × المكسيك
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موسكو 18:00
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ألمانيا × السويد
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سوشي 21:00
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كوريا الجنوبية × ألمانيا
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كازان 17:00
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قائمة المنتخب
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حراس المرمى:
مانويل نوير - مارك أندريه تير شتيغن - كيفن تراب.
خط الدفاع:
جيروم بواتينغ - ماتس هوميلس - جوشوا كيميتش - نيكلاس شولي - مارفين بلاتينهارت - أنطونيو روديغير - ماتياس غينتر - يوناس هيكتور.
وسط الميدان:
جوليان براندت - جوليان دراكسلر - إيلكاي غوندوغان - سامي خضيرة - طوني كروس - مسعود أوزيل - ماركو رويس - سيباستيان رودي - ليون غرويتسكا.
الهجوم:
ماريو غوميز- توماس مولر - تيمو فيرنر.
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب ألمانيا
المنتخب الألماني