كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب ألمانيا

يرتدي المنتخب الألماني اللون الأخضر في قميصه الاحتياطي تكريماً لمنتخب جمهورية أيرلندا الذي خاض أول مباراة مع ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي رواية أخرى فإن اختيار اللون الأخضر يأتي على خلفية اعتماد الاتحاد الألماني اللون الأخضر في شعاره إثر نهاية الحرب العالمية الثانية.

المنتخب الألماني هو أكثر المنتخبات بلوغاً للدور نصف النهائي إذ وصل دور الأربعة في 13 مناسبة.

يدخل المنتخب الألماني كأس العالم 2018 بروسيا بطموح الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في البرازيل عام 2014 والفوز بالكأس الخامسة في تاريخه المليء بالانجازات، وستكون الأنظار شاخصة على "المانشافت" صاحب الأرقام القياسية في البطولة والمرشح دائماً لبلوغ أدوار متقدمة خاصة مع وجود أسماء خبيرة ومتمرسة كتوماس مولر وطوني كروس وماتس هوملز.

كيف تأهل؟ تأهل المنتخب الألماني إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد تصدره المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الاوروبية، حيث حقق الفوز في كل مبارياته.

المدرب يواكيم لوف شغل منصب المدرب المساعد ليورغن كلينسمان في كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا، ثم استلم مهمة تدريب المنتخب وقاده إلى استعادة اللقب العالمي في البرازيل 2014 بعد غياب دام 24 عاماً.

نجم المنتخب طوني كروس هو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الألمانية الفائزة بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، المحرك الأساسي لخطط يواكيم لوف ومنفّذ أفكاره على أرض الملعب، يتمتع بخبرة طويلة وحقق ألقاباً عديدة مع بايرن ميونيخ وريال مدريد.

أكبر لاعب ماريو غوميز خاض مهاجم شتوتغارت 73 مباراة دولية حتى الآن وسجل 31 هدفاً، يبلغ من العمر 32 عاماً.

أصغر لاعب نيكلاس شوليه يبلغ مدافع بايرن ميونيخ 22 عاماً وخاض 9 مباريات دولية حتى الآن.

الأكثر تمثيلاً توماس مولر ظهر للمرة الأولى بقميص المنتخب الألماني عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ خاض 90 مباراة دولية حتى الآن وسجل 38 هدفاً، وتوّج بكأس العالم 2014 بالبرازيل.

المباريات التحضيرية ألمانيا 1-1 إسبانيا ألمانيا 0-1 البرازيل النمسا 2-1 ألمانيا ألمانيا 2-1 السعودية

المشاركات السابقة شارك المنتخب الألماني في كأس العالم 18 مرة، فاز باللقب 4 مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، وحل وصيفاً 4 مرات أيضاً أعوام 1966 و1982 و1986 و2002.

جدول مباريات الدور الأول ألمانيا × المكسيك موسكو 18:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

ألمانيا × السويد سوشي 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

كوريا الجنوبية × ألمانيا كازان 17:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS