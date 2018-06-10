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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب المغرب

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تعرف على ملف وقائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العالم 2018 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران.

Reuters

يضع المنتخب المغربي في مشاركته المونديالية الخامسة في روسيا 2018 نصب عينيه تكرار تألق الجيل الذهبي لأسود الأطلس في المكسيك 1986، الجيل الوحيد الذي تمكن من تجاوز عقبة الدور الأول، وسيكون على زملاء القائد مهدي بن عطية تقديم مردود يفوق التوقعات في مجموعة تحتوي بطل العالم 2010 وآخر بطل لليورو في 2016.

نوادر واحصاءات

  • منتخب المغرب هو الوحيد على مستوى المتأهلين لمونديال روسيا 2018 الذي لم تستقبل شباكه أهدافاً طيلة مشوار التصفيات الحاسمة.
  • تلتقي المغرب بالبرتغال للمرة الثانية في كأس العالم لحساب نفس المجموعة بعد مونديال 1986 بالمكسيك حين فاز ممثل العرب آنذاك (3-1).
  • تعتبر المغرب، المنتخب العربي الوحيد، الذي تأهل إلى الدور الثاني متصدراً لمجموعته وكان ذلك عام 1986، حين تزعم المجموعة السادسة بلا منازع وبرصيد 4 نقاط (عملية احتساب النقاط القديمة، نقطتين للفوز ونقطة للتعادل) وذلك من فوز على البرتغال (3-1) وتعادلين بذات النتيجة أمام انكلترا وبولندا (0-0).

 

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   ملف وقائمة منتخب المغرب

 

تأسيس الاتحاد المغربي: 1955

رئيس الاتحاد: فوزي لقجع

موقع الاتحاد الالكتروني: www.frmf.ma

تصنيف الفيفا: 42

المشاركات السابقة: 4 مرات

اللباس الرسمي: الأحمر والأخضر

 

كيف تأهل؟

بلغت المغرب مونديال روسيا 2018 بعد تصدرها للمجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية برصيد 12 نقطة (3 انتصارات و3 تعادلات)، والتي ضمت أيضاً منتخبات كوت ديفوار والغابون ومالي.

المدرب

الفرنسي هيرفي رينار

هو أحد أبرز المدربين على الساحة الأفريقية، حيث سبق له قيادة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للفوز بكأس أمم أفريقيا في 2012 و2015 توالياً، قبل أن ينجح في بلوغ المونديال مع المغرب للمرة الأولى في تاريخه. تولّى الفرنسي رينار (49 عاماً) منصبه في 16 شباط فبراير 2016 خلفاً للأسطورة بادو الزاكي.

نجم المنتخب

 

مهدي بن عطية

هو قائد ونجم الأسود بلا منازع. قلب دفاع بمقاييس عالمية لعب لأندية عملاقة على غرار بايرن ميونيخ وروما ويوفنتوس حالياً. توّج مع هذه الأندية بالعديد من الألقاب. يملك بن عطية في رصيده الدولي الذي بدأ في 19 نوفمبر 2008 (54 مباراة وهدفان).

أكبر لاعب

 مبارك بوصوفة هو أكبر لاعبي "أسود الأطلس" سناً (33 عاماً)، وُلد في 15 أغسطس/آب 1984، وسيسعى القيدوم المغربي إلى بلوغ عتبة هدفه الثامن في مونديال روسيا، وذلك في مسيرته الدولية الطويلة التي بدأت قبل 12 عاماً وتحديداً في تاريخ 23 آيار/مايو 2006.

أصغر لاعب

 أشرف حكيمي، الظهير الأيمن اليافع (19 عاماً)، وُلد في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وهو أول لاعب عربي يتقمّص زي العريق الأوروبي، ريال مدريد الإسباني، كما أنه يسعى لإثبات نفسه في محفل عالمي كبير كالمونديال كونه حديث العهد أيضاً بمنتخب المغرب حيث لم يسجل سوى 7 مشاركات منذ بداية مشواره الدولي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

الأكثر تمثيلاً

مبارك بوصوفة

يعدّ القيدوم مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة الإماراتي حالياً الأكثر تمثيلاً للمنتخب بـ56 مباراة بفارق مباراتين فقط عن مهدي بن عطية، في حين يظلّ الاثنان معاً بعيدان جداً عن صاحب التمثيل الأكبر "المايسترو" عبد المجيد دولمي (142 مباراة).

المباريات التحضيرية

  1.  المغرب 2-1 صربيا

  2. المغرب 2-0 أوزبكستان

  3. المغرب 0-0 أوكرانيا

  4. المغرب 2 - 1 سلوفاكيا

  5. المغرب 3 - 1 إستونيا

المشاركات السابقة

شاركت المغرب في المونديال 4 مرات ثلاث منها كلّلت بالخروج من الدور الأول، في حين كانت المشاركة الأبرز في مونديال 1986 بالمكسيك حيث بلغ زملاء محمد تيمومي دور الـ 16. ويعد الأسود لرحاب المونديال بعد 20 عاماً من الغياب حيث كانت المشاركة الأخيرة في فرنسا 1998.

جدول مباريات الدور الأول

المغرب × إيران

 سان بطرسبرغ 18:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS MAX HD1

البرتغال × المغرب

لوجنيكي 15:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS MAX HD1

إسبانيا × المغرب

كالينينغراد 21:00

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قائمة المنتخب

- حراسة المرمى: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني) – ياسين بونو (خيرونا الإسباني) – أحمد رضى التكناوتي (اتحاد طنجة).

- الدفاع: مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي) - نبيل درار (فنربهتشه التركي) – مروان داكوستا (إسطنبول باشاكشيهير التركي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي) – حمزة منديل (ليل الفرنسي) – أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني).

- الوسط: سفيان أمرابط وكريم الأحمدي (فيينورد روتردام الهولندي) – يوسف آين بناصر (كان الفرنسي) – مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) – يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – أمين حارث (شالكه الألماني) نور الدين أمرابط (ليغانيس الإسباني) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – مهدي كارسيلا (ستاندار دو لييج البلجيكي).

- الهجوم: خالد بوطيب (مالاتيا سبور التركي) – عزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) – يوسف النصيري (ملقا الإسباني) – أيوب الكعبي (نهضة بركان).
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