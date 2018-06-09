كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب نيجيريا

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كيف تأهل؟
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لم يجد منتخب نيجيريا صعوبة في بلوغ نهائيات مونديال روسيا بعدما تسيد مجموعته النارية في التصفيات الافريقية.
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المدرب
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غيرنو روهر
مدرب من اصل فرنسي- ألماني تولى تدريب منتخب نيجيريا في اغسطس عام 2016، وحقق اول فوز له أمام تنزانيا بينما تعرض للخسارة الاولى له 0-2 ضد جنوب افريقيا.
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نجم المنتخب
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جون أوبي ميكيل
يزخر منتخب نيجيريا بعديد النجوم الشابة مثل أليكس أيوبي لاعب ارسنال الانكليزي وفيكتور موسيس لاعب تشيلسي، لكن يبرز بين هذه المجموعة القائد اوبي ميكيل لاعب تشيلسي سابقا و تيانجين تيدا الصيني حاليا.
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أكبر لاعب
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دانيال أكبيي
بدأ حارس المرمى دانيال أكبيي (31 عاما و315 يوماً) مشواره مع منتخب نيجيريا عام 2015 عندما شارك في مباراة دولية ودية ضد جنوب افريقيا، وخاض لحد الان 7 مبارايات دولية.
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أصغر لاعب
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فرانسيس أوزوهو
شارك أوزوهو (19 عاما و229 يوما) حارس ديبورتيفو فابريل الاسباني للمرة الاولى مع المنتخب الاول في نوفمبر 2017،عندما عوض الحارس دانييل أكبيي في مباراة ودية ضد الارجنتين.
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الأكثر تمثيلاً
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فينسنت إنياما
لعب الحارس فينسنت انياما مع منتخب بلاده 101 مباراة دولية، وكانت اول مشاركة له في نهائيات كاس العالم عام 2002 وخاض مع النسور الخضراء ثلاث كؤوس عالم اعوام (2002 و2010 و2014).
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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نجح المنتخب النيجيري في التأهل إلى كأس العالم 5 مرات من قبل، ونسخة 2018 هي السادسة في تاريخه.
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جدول مباريات الدور الأول
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كرواتيا × نيجيريا
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كالينينغراد 22:00
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نيجيريا × ايسلندا
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نيجني نوفغورود 21:00
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نيجيريا× الارجنتين
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كريستوفسكي 21:00
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قائمة المنتخب
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حراس المرمى: إيكيشوكو إزينوا (اينمبا النيجيري) - دانيال أكبيي (شيبا يونايتد الجنوب افريقي) - فرانسيس أوزوهو (ديبورتيفو فابريل الاسباني).
المدافعون: ويليام إكونغ (بورصا سبور التركي) -عبد الله شيهو (بورصا سبورالتركي) - تيرون إبوهي (أدو دين هاغ الهولندي) - أولاولوا إينا (هال سيتي الإنكليزي) - إلدرسون إشيجيل (سيركل بروج البلجيكي) - بريان إيدوو (أمكار بيرم الروسي) - تشيدوزي أوزيم (نانت الفرنسي) - ليون بالوغون (ماينز الألماني) - كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي).
الوسط: جون أوبي ميكيل (تيانجين تيدا الصيني) - أوجيني أونازي (طرابزون سبور التركي) - ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنكليزي) - أوجينكارو إتيبو (لاس بالماس الاسباني) - جون أوغو (هبوعيل الاسرائيلي) - أوش أغبو (ستندار دولياج البلجيكي) - جويل أوبي (تورينو الإيطالي).
الهجوم: أحمد موسى (سيسكا موسكو الروسي) - كيليشي إيهانتشو (ليستر سيتي الإنكليزي) - فيكتور موسيس (تشيلسي الإنكليزي) - أليكس إيوبي (ارسنال الإنكليزي) - سيمون نوانكو (كروتوني).