كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب نيجيريا

عن جدارة واستحقاق تأهلت نيجيريا لمونديال روسيا، على أمل أن تكون هذه المشاركة السادسة افضل من سابقتها. ويعد بلوغ دور الـ16 أعوام 1994 و1998 و2014 افضل نتيجة حققها منتخب النسور الخضراء.

كيف تأهل؟ لم يجد منتخب نيجيريا صعوبة في بلوغ نهائيات مونديال روسيا بعدما تسيد مجموعته النارية في التصفيات الافريقية.

ورغم وجود منتخبات مثل الجزائر وزامبيا والكاميرون الا ان منتخب "النسور الخضراء " فرض هيمنته على المجموعة وتصدرها بفارق ست نقاط عن اقرب ملاحقيه.

المدرب غيرنو روهر مدرب من اصل فرنسي- ألماني تولى تدريب منتخب نيجيريا في اغسطس عام 2016، وحقق اول فوز له أمام تنزانيا بينما تعرض للخسارة الاولى له 0-2 ضد جنوب افريقيا.

في اكتوبر 2017، قاد روهر منتخب نيجيريا ليصبح اول فريق افريقي يتأهل لمونديال روسيا بعد الفوز على زامبيا 1-0.

نجم المنتخب جون أوبي ميكيل يزخر منتخب نيجيريا بعديد النجوم الشابة مثل أليكس أيوبي لاعب ارسنال الانكليزي وفيكتور موسيس لاعب تشيلسي، لكن يبرز بين هذه المجموعة القائد اوبي ميكيل لاعب تشيلسي سابقا و تيانجين تيدا الصيني حاليا.

ميكيل (31عاما) صاحب الخبرة الواسعة مع النسور الخضراء (82 مباراة دولية و6 اهداف) سيكون بمثابة دفة توجيه للمجموعة الشابة نحو الاشعاع في مونديال روسيا.



أكبر لاعب دانيال أكبيي بدأ حارس المرمى دانيال أكبيي (31 عاما و315 يوماً) مشواره مع منتخب نيجيريا عام 2015 عندما شارك في مباراة دولية ودية ضد جنوب افريقيا، وخاض لحد الان 7 مبارايات دولية.

أصغر لاعب فرانسيس أوزوهو شارك أوزوهو (19 عاما و229 يوما) حارس ديبورتيفو فابريل الاسباني للمرة الاولى مع المنتخب الاول في نوفمبر 2017،عندما عوض الحارس دانييل أكبيي في مباراة ودية ضد الارجنتين.

الأكثر تمثيلاً فينسنت إنياما لعب الحارس فينسنت انياما مع منتخب بلاده 101 مباراة دولية، وكانت اول مشاركة له في نهائيات كاس العالم عام 2002 وخاض مع النسور الخضراء ثلاث كؤوس عالم اعوام (2002 و2010 و2014).

وفي عام 2015 اعلن إنياما اعتزاله اللعب دوليا.



المباريات التحضيرية نيجيريا × الارجنتين 4-2 نيجيريا × بولندا 1-0 نيجيريا× صربيا 0-2 نيجيريا×انكلترا 1-2 نيجيريا× التشيك 0-1

المشاركات السابقة نجح المنتخب النيجيري في التأهل إلى كأس العالم 5 مرات من قبل، ونسخة 2018 هي السادسة في تاريخه.

وبلغ الدور الـ16 خلال 3 دورات اعوام 1994 و1998 و2014، وغادر في 2002 و12010 منذ الدور الاول.

جدول مباريات الدور الأول كرواتيا × نيجيريا كالينينغراد 22:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

نيجيريا × ايسلندا نيجني نوفغورود 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

نيجيريا× الارجنتين كريستوفسكي 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS