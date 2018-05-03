كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب كرواتيا

|
كيف تأهل؟
|
احتاج منتخب كرواتيا إلى خوض مباراة الملحق الأوروبي ضد اليونان لخطف بطاقة العبور إلى مونديال روسيا.
|
المدرب
|
زلاتكو داليتش
في 7 اكتوبر 2017، سلمت له مقاليد تدريب منتخب كوراتيا بعد اقالة المدرب السابق أنتي كاسيتش، ونجح دالتيش في قيادة المنتخب الى المونديال بالفوز في الملحق الاوروبي على حساب اليونان.
|
نجم المنتخب
|
لوكا مودريتش
على الرغم من تواجد إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة وماريو مانزودكيتش لاعب يوفنتوس في صفوف منتخب كرواتيا إلا أن القائد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني يظل النجم الاول للفريق لما يتميز به من خصال كروية مميزة الى جانب شخصية واثقة تسمح له بقيادة الفريق في نهايئات كاس العالم.
|
أكبر لاعب
|
دانييل سوباسيتش
انضم سوباتسيتش (33 عاما و230 يوما) الى المنتخب في 14 ديسمبر 2014، ولعب لحد الان 36 مباراة دولية.
|
أصغر لاعب
|
دويي كاليتا-كار
انضم هذا المدافع الشاب (21 عاما و270 يوما) للمرة الاولى الى تشكيلة المدرب زلاتكو داليتش.
|
الأكثر تمثيلاً
|
داريو سرنا
اعتزل اللعب دوليا عام 2016 لكنه يحمل اكثر عدد للمشاركات مع المنتخب (134 مباراة و22 هدفا)، لكن ايفان راكيتيتش نجم برشلونة هو اكثر اللاعبين الحاليين مشاركة برصيد 90 مباراة.
|
المباريات التحضيرية
|
|
المشاركات السابقة
|
هي المرة الخامسة التي يشارك فيها منتخب كرواتيا في النهائيات، وتعود أول مشاركة له لعام 1998 بفرنسا وبلغ نصف النهائي وخسر امام فرنسا لكنه فاز في مباراة تحديد المركز الثالث على هولندا وتوج بالميدالية البرونزية.
|
جدول مباريات الدور الأول
|
كرواتيا × نيجيريا
|
كالينينغراد 21:00
|
شاهد مباشرة beIN SPORTS
|
الارجنتين × كرواتيا
|
نيجني نوفغورود 21:00
|
شاهد مباشرة beIN SPORTS
|
ايسلندا× كرواتيا
|
روستوف-نا-دونو 21:00
|
شاهد مباشرة beIN SPORTS
|
قائمة المنتخب
|
حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش (موناكو) ولوفري كالينيتش (غينت) ودومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب).
خط الدفاع: فيدران تشورلوكا (لوكوموتيف موسكو) -دوماجوي فيدا (بشكتاش) -إيفان سترينيتش (سامبدوريا) -ديجان لوفرين (ليفربول) -شيمي فرساليكو (أتليتيكو مدريد) -جوسيب بيفاريتش (دينامو كييف) -تين جيدفاج (باير ليفركوزن) -ودويي كاليتا-كار (سالزبورغ).
خط الوسط: لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش (ريال مدريد) وإيفان راكيتيتش (برشلونة) وميلان باديلي (فيورنتينا) ومارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان) وفيليب براداريتش (رييكا الكرواتي).
خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس) وإيفان بيريسيتش (إنتر ميلان) ونيكولا كالينيتش (ميلان) وأندري كراماريتش (هوفنهايم) وماركو بياتسا (شالكه) وأنتي ريبيتش (آينتراخت).