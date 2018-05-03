كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب كرواتيا

يرغب منتخب كرواتيا خلال مونديال روسيا في نسيان نتائجه المتواضعة في نهائيات كأس العالم أعوام 2002 و2006 و2014 وخروجه من الدور الاول، لكنه يحلم بتكرار سيناريو كأس العالم في نسخته الفرنسية عندما حصل على المركز الثالث في أفضل نتيجة يحققها في تاريخ مشاركاته في المونديال.

كيف تأهل؟ احتاج منتخب كرواتيا إلى خوض مباراة الملحق الأوروبي ضد اليونان لخطف بطاقة العبور إلى مونديال روسيا.

وتغلبت كرواتيا ذهابا 4-1 وتعادلت سلبيا في لقاء العودة.

وحلت كرواتيا ثانية بالتصفيات خلف ايسلندا المتصدرة للمجموعة التي ضمت منتخبات أوكرانيا وتركيا وفنلندا وكوسوفو.

المدرب ​ زلاتكو داليتش في 7 اكتوبر 2017، سلمت له مقاليد تدريب منتخب كوراتيا بعد اقالة المدرب السابق أنتي كاسيتش، ونجح دالتيش في قيادة المنتخب الى المونديال بالفوز في الملحق الاوروبي على حساب اليونان.

درب دالتيتش عدة فرق في كرواتيا وفي الخليج العربي مثل الهلال والفيصلي السعوديين والعين الاماراتي.

نجم المنتخب ​ لوكا مودريتش على الرغم من تواجد إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة وماريو مانزودكيتش لاعب يوفنتوس في صفوف منتخب كرواتيا إلا أن القائد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني يظل النجم الاول للفريق لما يتميز به من خصال كروية مميزة الى جانب شخصية واثقة تسمح له بقيادة الفريق في نهايئات كاس العالم.

أكبر لاعب دانييل سوباسيتش انضم سوباتسيتش (33 عاما و230 يوما) الى المنتخب في 14 ديسمبر 2014، ولعب لحد الان 36 مباراة دولية.

أصغر لاعب دويي كاليتا-كار انضم هذا المدافع الشاب (21 عاما و270 يوما) للمرة الاولى الى تشكيلة المدرب زلاتكو داليتش.

الأكثر تمثيلاً ​ داريو سرنا اعتزل اللعب دوليا عام 2016 لكنه يحمل اكثر عدد للمشاركات مع المنتخب (134 مباراة و22 هدفا)، لكن ايفان راكيتيتش نجم برشلونة هو اكثر اللاعبين الحاليين مشاركة برصيد 90 مباراة.

المباريات التحضيرية ​ كرواتيا× بيرو 0-2 كرواتيا× المكسيك 1-0 كرواتيا×البرازيل 0-2 كرواتيا× السنغال 2-1

المشاركات السابقة هي المرة الخامسة التي يشارك فيها منتخب كرواتيا في النهائيات، وتعود أول مشاركة له لعام 1998 بفرنسا وبلغ نصف النهائي وخسر امام فرنسا لكنه فاز في مباراة تحديد المركز الثالث على هولندا وتوج بالميدالية البرونزية.

ولم تكن مشاركته جيدة في نهائيات 2002 و2006 و2014، بما أنه لم يتجاوز الدور الاول.

جدول مباريات الدور الأول كرواتيا × نيجيريا كالينينغراد 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

الارجنتين × كرواتيا نيجني نوفغورود 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

ايسلندا× كرواتيا روستوف-نا-دونو 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS