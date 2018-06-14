كأس العالم روسيا 2018: "كفوا عن مقارنة ميسي بمارادونا"

وتطرق تابيا الخميس خلال افتتاحه "منزل كرة القدم" الخاص بالاتحاد الأميركي الجنوبي في موسكو حيث قُدم طلب الترشح الثلاثي الأرجنتيني-الأوروغوياني-الباراغوياني لاستضافة مونديال 2030، الى المقارنة بين نجمي الكرة الأرجنتينية بالقول "يقولون أنه إذا لم يفز ميسي بالمونديال، لن يتفوق على مارادونا، لكن أعتقد بأنه يجب التوقف عن هذه المقارنات".

وأكد تابيا الخميس قبل يومين من المباراة الأولى لبلاده في المونديال ضد ايسلندا، أن ميسي "في وضع جيد وأمل أن يستطيع الإفادة من مونديال 2018. يجب أن نستغل وجوده ومساعدته ايضا من أجل نيل ما يستحقه".

ورأى أن ميسي "يريد تقديم أفضل مونديال له، أكثر من أي شخص آخر، ولقد تحضر من أجل ذلك. أعتقد أننا في فترة مميزة، يتمتع بالنضوج، لكن يجب مساعدته واتاحة الفرصة أمامه من أجل الإفادة".

واعتبر تابيا أن "كرة القدم لعبة جماعية حيث الجميع له أهميته، ولا يجب أن نحمله (ميسي) دائما كل المسؤوليات".

وستكون نتيجة الأرجنتين في نهائيات روسيا 2018 حاسمة على الأرجح في تحديد المستقبل الدولي لنجم برشلونة، بحسب ما أشار الأحد الماضي في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلاً "يرتبط الأمر بما سنحققه والى أين نصل، أين سننتهي (في المونديال)".

وتابع "خسرنا في النهائي خلال ثلاث مشاركات متتالية. هذا الأمر جعلنا نعيش لحظات صعبة للغاية مع وسائل الإعلام، لاسيما الأرجنتينية لأنه كانت هناك اختلافات في الرأي حول ما يعنيه الوصول إلى المباريات النهائية الثلاث".

