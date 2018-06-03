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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018: تشكيلة الدانمارك...بندتنر أبرز الغائبين

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خرج المهاجم نيكلاس بندتنر من تشكيلة الدانمارك التي تضم 23 لاعباً للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018 بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها مع فريقه روزنبورغ النرويجي قبل انضمامه للمنتخب الأول.

AFP

وتدرب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بشكل منفصل ولم يشارك في التعادل السلبي أمام السويد في ستوكهولم أمس السبت.  

 وسعى بندتنر لإثبات لياقته اليوم لكن النرويجي أوجه هاريده مدرب الدانمارك أعلن بعدها أن اللاعب والمدافع اندرياس بيلاند استبعدا من التشكيلة النهائية للفريق والمؤلفة من 23 لاعباً لخوض النهائيات في روسيا.  


وستلعب الدانمارك في مواجهة بيرو وأستراليا وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة.  

وقال هاريده في مقطع فيديو نشر على حساب الاتحاد الدانماركي على تويتر "لا نعتقد أنه سيكون جاهزاً في الوقت المناسب قبل المباراة الأولى أمام بيرو. الوقت ضيق للغاية والمباراة في غاية الأهمية".  


وأضاف هاريده "سنتنافس مع بيرو وأستراليا في الأغلب بحثاً عن المركز الثاني في المجموعة، ولهذا السبب فإنه من المهم أن تكون بدايتنا جيدة. يجب أن يكون لدينا لاعبون جاهزون".  

ولعب الموهوب بندتنر، الذي يفتقر للاتساق في المستوى، لأرسنال ويوفنتوس في مسيرته الحافلة بالتناقضات وسجل الهدف الأول للدانمارك في الفوز 2-1 على الكاميرون في نهائيات كأس العالم 2010.
 

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