كأس العالم روسيا 2018: تشكيلة الدانمارك...بندتنر أبرز الغائبين

وتدرب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بشكل منفصل ولم يشارك في التعادل السلبي أمام السويد في ستوكهولم أمس السبت.

وسعى بندتنر لإثبات لياقته اليوم لكن النرويجي أوجه هاريده مدرب الدانمارك أعلن بعدها أن اللاعب والمدافع اندرياس بيلاند استبعدا من التشكيلة النهائية للفريق والمؤلفة من 23 لاعباً لخوض النهائيات في روسيا.



وستلعب الدانمارك في مواجهة بيرو وأستراليا وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة.

وقال هاريده في مقطع فيديو نشر على حساب الاتحاد الدانماركي على تويتر "لا نعتقد أنه سيكون جاهزاً في الوقت المناسب قبل المباراة الأولى أمام بيرو. الوقت ضيق للغاية والمباراة في غاية الأهمية".



وأضاف هاريده "سنتنافس مع بيرو وأستراليا في الأغلب بحثاً عن المركز الثاني في المجموعة، ولهذا السبب فإنه من المهم أن تكون بدايتنا جيدة. يجب أن يكون لدينا لاعبون جاهزون".

ولعب الموهوب بندتنر، الذي يفتقر للاتساق في المستوى، لأرسنال ويوفنتوس في مسيرته الحافلة بالتناقضات وسجل الهدف الأول للدانمارك في الفوز 2-1 على الكاميرون في نهائيات كأس العالم 2010.

