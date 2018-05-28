كأس العالم روسيا 2018: البرازيل تطير إلى لندن تحضيراً للمونديال

وسيقود المدرب تيتي، تمارين المنتخب في ملاعب توتنهام، قبل المباراة الودية المقررة ضد كرواتيا في 3 حزيران/ يونيو في ليفربول. ثم ضد النمسا في فيينا 10 حزيران/ يونيو.

هذا وسيلتحق مارسيلو، كاسيميرو، وفيرمينو بالتشكيلة يوم الأربعاء مع نهاية الاستراحة التي منحوا إياها بعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت.

وقبل سفر المنتخب المرشح للظفر بالنجمة السادسة، زار اللاعبون البرازيليون مع مدربهم متحف المنتخب الوطني، وعلق المدافع ماركينيوس بأنه يتوقع أن يكون جزءاً من هذه القصة، في إشارة إلى قوة المنتخب وترشيحه ليكون بطلاً في روسيا.

وأضاف مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي: "رأينا فيديو تحفيزي في القاعة، ليس فقط بالنسبة لنا نحن اللاعبين، ولكن بالنسبة للشعب البرازيلي، الذي يدعمنا ويرافقنا دائماً؛ كأس العالم في غاية الأهمية. شعرت بها كصبي، وكنت من المعجبين بالمنتخب، وحلمت باللعب في كأس العالم، واليوم يمكنني تحقيق هذا الحلم. إنها قمة ما يطمح له اللاعب، ولكن ما هو أجمل الفوز باللقب".

يذكر أن البرازيل ستلعب في المجوعة الخامسة إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.