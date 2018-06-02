كأس العالم روسيا 2018: الأوروغواي تعلن قائمتها النهائية

واستبعد المدرب ثلاثة لاعبين كانوا من قائمته الأولية وهم فيدريكو فالفيردي وغاستون راميريز ونيكولاس لوديرو.

وضمت قائمة الأوروغواي الأسماء التالية:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، مارتن سيلفا (فاسكو داغاما البرازيلي)، مارتن كامبانا (إنديبندينتي الأرجنتيني).



وفي خط الدفاع: دييغو غودين (أتلتيكو مدريد)، سيباستيان كوتس (سبورتينغ لشبونة)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، ماكسيميليانو بيريرا (بورتو البرتغالي)، غاستون سيلفا (إنديبيندينتي)، مارتن كاسيريس (لاتسيو)، غييرمو

فاريلا (بينارول المحلي).

وفي خط الوسط: ناهيتان نانديز (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، لوكاس توريرا (سامبدوريا الإيطالي)، ماتياس فيسينو (إنتر ميلان) رودريغو بينتانسور (يوفنتوس)، كارلوس سانشيز (مونتيري المكسيكي)، جيورجيان دي اراسكويتا (كروزيرو البرازيلي)، دييغو لاكسالت (جنوى الإيطالي) ، كريستيان رودريغيز (بينارول المحلي)، جوناثان اوريترافيسكايا (مونتيري المكسيكي).

وفي خط الهجوم: كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني)، ماكسيميليانو غوميز (سيلتا فيغو الإسباني)، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) لويس سواريز (برشلونة الإسباني).

وتلعب الأوروغواي ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم بجانب مصر وروسيا والسعودية.

إجمالاً، كان 11 لاعباً ضمن تشكيلة الأوروغواي في نهائيات 2014 في البرازيل، في حين أن سبعة منهم شاركوا قبل ثماني سنوات في جنوب أفريقيا 2010، عندما وصلت الأوروغواي إلى الدور نصف النهائي.

