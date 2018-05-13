قبل شهر من انطلاق المونديال...قراءة في أبرز المنتخبات المرشحة

ألمانيا الغامضة

يعاني المنتخب الألماني بقيادة المدرب يواكيم لوف، من عدم الوضوح لجهة الاصابات لاسيما لحارس المرمى وقائد المنتخب مانويل نوير (32 عاماً)، الغائب منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد تعرضه لكسر في القدم.

غاب الحارس الصلب عن غالبية موسم ناديه بايرن ميونيخ، وأقر بنفسه هذا الأسبوع بصعوبة أن يشارك في المونديال من دون تدريب كاف.

يحتفظ لوف بالجزء الأكبر من التشكيلة التي أحرزت لقب المونديال الأخير في البرازيل، ويتوقع أن يستدعي لاعبين اضافيين مثل يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا وتيمو فيرنر.

فاز المنتخب الألماني بكل مبارياته في التصفيات المؤهلة، إلا أنه فشل في الفوز في مباراتين وديتين خاضهما في آذار/مارس الماضي، فتعادل مع إسبانيا 1-1 وخسر أمام البرازيل 0-1، في أول مباراة بين المنتخبين منذ تحقيق المانشافت فوزاً تاريخياً على السيليساو في نصف نهائي مونديال 2014 بنتيجة 7-1.

تواجه المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية في المجموعة السادسة.

البرازيل تعول على نيمار



تعول البرازيل في سعيها للقب السادس على نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

نيمار الذي حرمته إصابة في الظهر من المشاركة في نصف نهائي 2014 ضد ألمانيا، يواجه أيضاً سباقاً مع الوقت ليعود إلى جاهزيته البدنية الكاملة قبل المونديال، بعدما خضع مطلع آذار/مارس لعملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم.

قبل أسابيع من بداية النهائيات، تلقت البرازيل نبأ سيئاً بغياب الظهير المخضرم داني ألفيش، إلا أن المنتخب يعول على تشكيلة يقودها المدرب تيتي، تبدو قبل بداية مونديال 2018، أفضل بأشواط مما كانت عليه في ظهورها في نصف نهائي مونديال 2014 على أرضها وبين مشجعيها.

قدم البرازيليون أداء لافتاً في التصفيات، ويلاقون في المجموعة الخامسة السهلة نسبياً، سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

هل تستعيد إسبانيا ثوبها

بعد أداء غير مقنع في كأس العالم 2014 وكأس أوروبا 2016، يدخل أبطال العالم 2010 المونديال المقبل من ضمن أبرز المرشحين للقب ثان في تاريخهم، وهذه المرة بقيادة المدرب خولن لوبيتيغي.

لم يخسر حارس المرمى السابق أي مباراة له منذ تعيينه مدرباً للمنتخب في تموز/يوليو 2016، وأضاع نقطتين فقط في التصفيات الأوروبية المؤهلة. وفي مباراة ودية مؤخراً، اكتسح الاسبان الأرجنتين بنتيجة 6-1.

يحظى المنتخب بأحد أفضل الخطوط الخلفية في العالم، مع حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي دافيد دي خيا بين الخشبات الثلاث، خلف قلبي دفاع من الأصلب عالمياً، قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، والبرشلوني جيرار بيكيه. في باقي الخطوط، لا تنقص الاسبان الأسماء اللافتة، كالمخضرم أندريس انييستا ودافيد سيلفا، أو حتى إيسكو.

قال لوبيتيغي في تصريحات مؤخراً لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إنييستا الذي يستعد لوداع برشلونة في نهاية الموسم "نحن سعداء لأنه لا يزال يلعب بهذه الطريقة، وسعداء لأنه سيكون معنا في كأس العالم".

فرنسا ...البحث عن أمجاد جديدة



خسرت فرنسا في نهائي كأس أوروبا على أرضها في الوقت الاضافي أمام البرتغال، وستجد نفسها أمام محاولة الذهاب أبعد حالياً، لاسيما مع تمتع المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة موهوبة لعلها من الأفضل منذ الجيل الذهبي بقيادة زين الدين زيدان، والذي منح فرنسا لقبها الوحيد في مونديال 1998.

يعول ديشان الذي قدم منتخبه أداء أثار علامات استفهام أحياناً في التصفيات الأوروبية، لاسيما التعادل السلبي مع منتخب لوكسمبورغ المتواضع، على لاعبين من الأبرز أوروبياً، كمهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، وكيليان مبابي زميل نيمار في باريس سان جيرمان، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي.

الأرجنتين... الفرصة الأخيرة لميسي



لا يزال نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات ليونيل ميسي، ينتظر رفع كأس العالم بعدما توج بغالبية الألقاب الممكنة على صعيد الأندية. كان المنتخب قاب قوسين أو أدنى في نهائي 2014، إلا أن هدف ماريو غوتسه في الوقت الاضافي، قضى على الأحلام الأميركية الجنوبية.

في التصفيات، بدا المنتخب الأرجنتيني خيالاً للأسماء التي تضمها تشكيلته، ولم يتمكن من ضمان بلوغ المونديال سوى في الأمتار الأخيرة، وذلك بتسجيل ميسي "هاتريك" في مرمى الاكوادور.

لا يخفي المدرب خورخي سامباولي محورية ميسي في المنتخب، فهو "قادر على حمله على كتفيه". اضافة إليه، تتجه الأنظار الى أسماء أخرى لاسيما في خط المقدمة، مع سيرخيو أغويرو الذي يأمل في التعافي من الاصابة التي أبعدته عن الأسابيع الأخيرة من الموسم مع مانشستر سيتي الإنكليزي، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين، وزميله باولو ديبالا.



