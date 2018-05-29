قائد أيسلندا يخضع للعلاج في الدوحة

وجاء في بيان للمستشفى الثلاثاء أن اللاعب البالغ 29 عاماً ويأمل في خوض مونديال روسيا يُعاَلج من إصابة تعرض لها في نيسان/أبريل الماضي واحتاجت لإجراء جراحة.

وقال لاعب الوسط الذي كان عنصراً رئيساً في بلوغ كارديف سيتي الـ"برمييرليغ "الإنكليزي في الموسم المنصرم "سنذهب هذه السنة إلى كأس العالم بكثير من الإصابات. لكن الإصابات جزء من كرة القدم ويجب أن نتعامل معها".

وتابع "كي نؤدي (جيدا) يجب أن نكون منظمين جيدا كما كنا في كأس أوروبا، ثم نأمل في قيام لاعبينا الهجوميين بسحرهم".

وتواجه أيسلندا في مباراتها الأولى الأرجنتين في 16 حزيران/يونيو في كالينينغراد. كما تلتقي في المجموعة الرابعة كرواتيا ونيجيريا.

ويخوض عدد من لاعبي المدرب هيمير هالغريمسون سباقاً مع الوقت للجهوزية قبل روسيا 2018 من بينهم النجم جيلفي سيغوردسون الذي يتعافى أيضاً من إصابة بركبته.

وكانت أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها 335 ألف نسمة فقط وأصبحت أصغر دولة تتأهل إلى المونديال، نجمة كأس أوروبا الأخيرة حيث بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج أمام فرنسا.