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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

قائد أيسلندا يخضع للعلاج في الدوحة

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خضع قائد منتخب أيسلندا آرون غونارسون لعلاج بركبته المصابة في مستشفى سبيتار الرياضي في الدوحة، في محاولة لتعافيه قبل نهائيات مونديال روسيا 2018 الذي تخوضه بلاده للمرة الأولى في تاريخها.

Reuters

 

وجاء في بيان للمستشفى الثلاثاء أن اللاعب البالغ 29 عاماً ويأمل في خوض مونديال روسيا يُعاَلج من إصابة تعرض لها في نيسان/أبريل الماضي واحتاجت لإجراء جراحة.

وقال لاعب الوسط الذي كان عنصراً رئيساً في بلوغ كارديف سيتي الـ"برمييرليغ "الإنكليزي في الموسم المنصرم "سنذهب هذه السنة إلى كأس العالم بكثير من الإصابات. لكن الإصابات جزء من كرة القدم ويجب أن نتعامل معها".

وتابع "كي نؤدي (جيدا) يجب أن نكون منظمين جيدا كما كنا في كأس أوروبا، ثم نأمل في قيام لاعبينا الهجوميين بسحرهم".

وتواجه أيسلندا في مباراتها الأولى الأرجنتين في 16 حزيران/يونيو في كالينينغراد. كما تلتقي في المجموعة الرابعة كرواتيا ونيجيريا.

ويخوض عدد من لاعبي المدرب هيمير هالغريمسون سباقاً مع الوقت للجهوزية قبل روسيا 2018 من بينهم النجم جيلفي سيغوردسون الذي يتعافى أيضاً من إصابة بركبته.

وكانت أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها 335 ألف نسمة فقط وأصبحت أصغر دولة تتأهل إلى المونديال، نجمة كأس أوروبا الأخيرة حيث بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج أمام فرنسا.

كأس العالم 2018 منتخب أيسلندا آرون غونارسون
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