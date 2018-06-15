فرنسا تستهل المونديال بمواجهة أستراليا

أكد ديدييه ديشان، مدرب منتخب "الديوك" الذي حل ثانيا في كأس أوروبا 2016 على أرضه، بأن منتخب أستراليا. وقال "المنتخب الأسترالي يلعب بقتالية وهو منظم بشكل جيد بمؤهلات هجومية مهمة. ليس من المنتخبات التي تكتفي بالدفاع فقط، على رغم من أن مدربه الجديد (الهولندي بيرت فان مارفيك) ركز على ذلك، لأن الأستراليين كانوا دائماً هجوميين جداً".

واستدعى ديشان مجموعة تضم 14 لاعباً لم يسبق أن خاضوا أي بطولة دولية بينهم جيل شاب من المواهب لا سيما في خطي الوسط الهجومي والهجوم على غرار توما ليمار ونبيل فقير وفلوريان توفان وعثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.

وتضم تشكيلة ديشان ستة لاعبين فقط ممن شاركوا في مونديال البرازيل 2014، بينهم القائد والحارس هوغو لوريس وبول بوغبا وأنطوان غريزمان.

وأوضح قائد المنتخب الذي توج بلقب مونديال 1998 على أرضه، إن على "الديوك" أن يكونوا "قادرين على التطور بشكل أفضل في الهجمات المنظمة مع خيارات تنشيطية عدة"، مشيراً إلى "أننا أكثر كفاءة في الهجمات السريعة منه في الهجمات المنظمة".

ودافع ديشان عن حارس مرماه وتوتنهام الانكليزي لوريس الذي واجه انتقادات كثيرة بسبب خطأين فادحين في المباراتين الوديتين ضد إيطاليا والولايات المتحدة، وقال: "ناقشنا المسألة، هذا مركز حساس. بالطبع يعرف جيداً أنه في تلك الحالتين (...)، وخاصة الأخيرة، كان يمكنه أن يفعل أفضل. لكن ذلك يبقى خطأ. وهوغو لديه الخبرة وشاهد أخطاء مماثلة، يمكن أن يحدث في أي وقت. من الأفضل أن يحدث ذلك في المباريات الودية وليس في البطولات الرسمية".

ويسعى ديشان الى استغلال الارتباك الذي يمكن أن يحدثه الوقت القصير الذي أمضته أستراليا مع مدربها الجديد فان مارفيك (عين في 24 كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لآنج بوستيكوغلو الذي استقال من منصبه) لاقتناص النقاط الثلاث الأولى في المونديال، بيد أن المدرب السابق لأستراليا فرانك فارينا أكد أن خبرة أستراليا في التصفيات ستعوض ذلك.

وقال: "يعلم الجميع أن أربع مباريات لبناء منتخب ليست كافية، خاصة في المنتخب الوطني، فقد أمضى سلفه بوستكوغلو أربع سنوات، ورغم أنه قام بتغيير أسلوب لعبه أحياناً فإن رهان فان مارفيك سيكون بمثابة يانصيب".

وتابع "أستراليا خاضت مشواراً طويلا ًفي التصفيات للتأهل.. 22 مباراة في العديد من القارات في آسيا وأمريكا الجنوبية، يتعين علينا عدم إهمال هذه التجربة، لكن فرنسا هي مستوى آخر، وهذا يعني أن أستراليا ستكون مستعدة بدنياً لمواجهة التحدي، ويجب أن تضع في ذاكرتها بعض النتائج التي حصلت في كأس العالم: الكاميرون ضد الأرجنتين في عام 1990 (1-0)، السنغال ضد فرنسا في عام 2002 (1-0) لا أحد راهن على هذه النتائج، وبالتالي لا يتعين على فرنسا أن لا تكون واثقة من نفسها كثيراً أو متكبرة".