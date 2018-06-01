فرنسا تستعرض وتهزم إيطاليا 3-1

وبكرت فرنسا في افتتاح التسجيل بعد حصولها على ركلة حرة عندما تابع مدافع برشلونة الإسباني صامويل اومتيتي الكرة بعد التنفيذ بيسراه في سقف الزاوية اليمنى (8).

وارتكب لاعب وسط كروتوني، رولاندو ماندراغورا، خطأ في المنطقة المحرمة ضد لوكاس هرنانديز، وتم استخدام تقنية الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء انبرى لها انطوان غريزمان وسجل منها هدف التعزيز للفرنسيين (29).

وقلص ليوناردو بونوتشي الفارق عندما تابع بيمناه في الشباك كرة نفذت من ركلة حرة (36).

واستهلت ايطاليا الشوط الثاني بقوة، وحاول ماريو بالوتيلي في الدقيقة الأولى منه اثر تمريرة من دومينيكو بيراردي (46)، ثم أرسل كرة برأسه بعد ركنية إلى ماتيا كالدارا الذي أخطأ المرمى (47)، ورأسية أخرى لبونوتشي غير موفقة قبل أن يقطع عثمان ديمبيلي سلسلة المحاولات الإيطالية بتسديدة أصابت العارضة (48).

استغل"الديوك" اندفاع لاعبي "الاتزوري" إلى الأمام، فأضاف ديمبيلي الهدف الثالث بعدما تلقى كرة في الجهة اليمنى تابعها بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى (63).

وكانت فرنسا حسمت مباراتها الودية الأولى مع جمهورية ايرلندا بفوزها عليها بهدفين نظيفين، وستواصل استعداداتها للمونديال بمواجهة الولايات المتحدة في التاسع من حزيران/يونيو قبل أن تبدأ مشوارها الروسي في 16 منه ضد استراليا في المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدنمارك أيضاً.

من جانبها، خاضت إيطاليا التي تغيب عن النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عاما بعد أن سقطت في الملحق الأوروبي أمام السويد مباراتها الثانية تحت إشراف المدرب الجديد روبرتو مانشيني بعد أن فازت الاثنين على السعودية 2-1.