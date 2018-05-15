فان مارفيك يستبعد مكلارين من أجل كاهيل

ويعتقد بعض المشجعين أن المصالح التجارية كانت لها الأفضلية على الأداء في اختيار كاهيل (38 عاما) على حساب مكلارين.

وسجل مكلارين ثلاثة أهداف لفريقه هايبرنيان خلال التعادل 5-5 مع رينجرز في الدوري الأسكتلندي يوم الأحد إلا أنه كان ضمن ستة لاعبين استبعدهم فان مارفيك من التشكيلة المكونة من 32 لاعبا إلى جانب حارس المرمى ميتش لانغيراك والمدافع بيلي رايت.

ورغم أن كاهيل لم يلعب أكثر من ساعة تقريبا خلال الشهور الستة المنصرمة منذ انضمامه لفريق ميلوول بدوري الدرجة الثانية الإنكليزي إلا أنه احتفظ بمكانه في المنتخب ليعزز آماله في المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة.

ولم يضمن فان مارفيك مكانا لكاهيل في التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا إلا أن حملة ترويجية ينظمها الاتحاد الأسترالي لكرة القدم وتحمل اسم الراعي الرسمي للمنتخب شركة (كالتكس استراليا) تشير إلى أنه سيستمر في التشكيلة.

وقالت الشركة، التي ترعى كاهيل أيضا، إنها ستغير خمسة من أسماء محطاتها للبنزين في أنحاء البلاد خلال النهائيات التي تقام من 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو إلى "كاهيلتكس" تكريما للهداف التاريخي لمنتخب استراليا.

وأبدى مشجعون تشكيكهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أن تكون الاعتبارات التجارية هي العنصر الأهم في اختيارات التشكيلة.

ونفى ديفيد غالوب رئيس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم أن يكون الاتحاد أثر على اختيارات فان مارفيك وقال للصحفيين في سيدني اليوم الثلاثاء "انظروا لتاريخ تيم كاهيل... إنه لاعب قدّم الكثير للمنتخب ولأستراليا في كثير من الأوقات".

وسجل كاهيل 50 هدفا في 105 مباراة دولية وأحرز خمسة أهداف في نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

أما مكلارين (24 عاما) فخاض خمس مباريات دولية وكان أبرز هدّاف لبلاده في البطولات الأوروبية في الشهور الأخيرة وكتب على تويتر "حان الوقت للابتعاد عن كرة القدم والحصول على عطلة" ولكن لم يشر إلى استبعاده من الفريق.

ويتوجه منتخب استراليا إلى تركيا الأسبوع الجاري لإقامة معسكر تدريبي وبعده سيعلن فان مارفيك التشكيلة النهائية قبل المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الرابع من حزيران/يونيو.

وتلعب استراليا في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب فرنسا والدنمارك وبيرو.

وجاءت تشكيلة استراليا على النحو التالي:

حراس المرمى: مات رايان (برايتون آند هوف ألبيون الانكليزي)، داني فوكوفيتش (جنك البلجيكي) براد جونز (فينوورد الهولندي).

مدافعون: عزيز بهيتش (بورصة سبور التركي) ميلوش ديجنيك، (يوكوهاما إف. مارينوس الياباني) ماثيو غورمان (سوون بلو وينغز الكوري الجنوبي) جيمس مريديث (ميلوول الانكليزي) جوش ريسدون (وسترن سيدني واندرارز) ترينت سينسبيري (غراسهوبرز زوريخ السويسري) فران كراتشيتش (لوكوموتيفا الكرواتي).

لاعبو وسط: جوش بريلانتي (سيدني) مايل يديناك (أستون فيلا الانكليزي) جاكسون إيرفين (هال سيتي الانكليزي) روبي كروز (بوخوم الألماني) ماسيمو لونغو (كوينز بارك رينجرز الانكليزي) مارك ميليغان (الأهلي السعودي) رون موي (هدرسفيلد تاون الانكليزي) توم روجيتش (سيلتيك الاسكتلندي) جيمس ترويسي (ملبورن فيكتوري).

مهاجمون: تيم كاهيل (ميلوول الانكليزي) تومي يوريتش (لوتسيرن السويسري) ماثيو ليكي (هيرتا برلين الألماني) اندرو نابوت (أوراوا رد دياموندز الياباني) نيكيتا روكافيتسيا (مكابي حيفا)، ديميتري بتراتوس (نيوكاسل غيتس) دانييل أرزاني (ملبورن سيتي).



