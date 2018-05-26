غيريرو في محاولة أخيرة باستئناف أمام محكمة سويسرية

وكانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قد قرّرت في 14 أيار/مايو، زيادة عقوبة الإيقاف التي فرضت بحق غيريرو لثبوت وجود مادة كوكايين في فحص منشطات خضع له، من ستة أشهر الى 14 شهراً، ما سيؤدي إلى حرمانه من خوض مونديال روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وتقدّم المهاجم غيريرو المدعوم في مسعاه من سلطات بلاده، بطلب الاستئناف إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي الوحيدة المخولة نقض قرارات "كاس" التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها.

وقال رئيس الاتحاد البيروفي إدوين أوفييدو في بيان أصدره ليل الجمعة "قمنا بذلك على أمل أن نرى باولو في كأس العالم، هذا يعكس شعور الاتحاد البيروفي لكرة القدم وكل البلد".

وتأتي الخطوة بعد أيام من زيارة أوفييدو وغيريرو لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني انفانتينو الذي أبدى تفهمه لـ "خيبة أمل" اللاعب، لكنه شدد على أن "العقوبة فرضتها محكمة التحكيم الرياضي بعد استئناف مقدم ضد قرار من هيئة قضائية مستقلة في الفيفا"، وذلك بحسب الاتحاد الدولي.

وكان الفيفا قد قرّر في كانون الأول/ديسمبر الماضي تقليص عقوبة الإيقاف بحق غيريرو من عام إلى ستة أشهر تنتهي في الثالث من أيار/مايو، ما كان سيتيح للاعب المشاركة في مونديال روسيا، إلا أنّ اللاعب تقدم في كانون الثاني/يناير باستئناف أمام "كاس" طالبا إلغاء العقوبة، بينما تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدورها إلى التقدم باستئناف مضاد لعدم رضاها عن تقليص العقوبة.



وقررت "كاس" رفع مدة الإيقاف إلى 14 شهراً، مبررة قرارها بالقول إنّ مهاجم فلامنغو البرازيلي: "لم يحاول تحسين أدائه عن طريق تناول المادة المحظورة"، لكنها اعتبرت أنّ اللاعب البالغ 34 عاماً لا يزال مذنباً.

وخضع غيريرو لفحص منشطات عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية. وأظهر الفحص وجود آثار كوكايين، المادة المدرجة في قائمة المحظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوقف الاتحاد البيروفي غيريرو، المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي، شهرا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق اميركا الجنوبية-اوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1982.

وضمّت البيرو في تشكيلتها الأولية إلى النهائيات اسم غيريرو بين 25 لاعباً، تشارك في النهائيات في المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.