غيريرو العائد من الإيقاف يقود البيرو للفوز على السعودية

وسجل غيريرو (34 عاماً) ثنائية في الدقيقتين 41 و64 بعدما افتتح أندري كارلو التسجيل في الدقيقة 20.

ونجح غيريرو هذا الأسبوع في نيل حق المشاركة مع بلاده في مونديال روسيا، وذلك بعدما كسب الاستئناف المقدم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية التي قرّرت تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة عليه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسمه.

وسيطر المنتخب البيروفي على مجريات الشوط الأول، حيث افتتح كاريلو التسجيل في الدقيقة (20).

ولم تكن ردة فعل لاعبي الأخضر حاضرة وكانت المحاولات خجولة عن طريق محمد البريك وفهد المولد، وفي الدقيقة 41، عزز غيريرو تقدم البيرو بهدف ثان.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنتونيو بيتزي عدة تغييرات بغية إدراك التعادل، فتحسن أداؤه بدخول تيسير الجاسم ومحمد السهلاوي وياسر الشهراني، بيد أن غيريرو وجه الضربة القاضية بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده (64).

وكاد تيسير الجاسم أن يخطف هدفاً معنوياً في الدقائق الاخيرة لولا براعة حارس مرمى البيرو بيدرو غاييسي الذي أبعد كرته لركلة ركنية لم تثمر.

ويستعد المنتخب السعودي في معسكر بسويسرا منذ 20 أيار/ماي الماضي وحتى الثامن من حزيران/يونيو، لخوض غمار المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2006، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي.

ويلعب المنتخب السعودي مباراة ودية أخيرة قبل التوجه لموسكو حيث يقابل ألمانيا بطلة العالم في الثامن من الشهر الحالي في مدينة ليفركوزن، قبل أن يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في موسكو.

وكانت السعودية خسرت أمام ايطاليا 1-2 الإثنين الماضي.

وفي مباراة ودية أخرى فاز منتخب كوستاريكا على نظيره الأيرلندي الشمالي 3-صفر في إطار استعدادات الأول لنهائيات كأس العالم.

وسجل يوهان فينيغاس (30) وحويل كامبل (46) وفرانسيسكو كالفو (66) الأهداف.



وتخوض كوستاريكا مباراتين وديتين أخريين أمام إنكلترا وبلجيكا.



وتلعب كوستاريكا في النهائيات في المجموعة الخامسة إلى جانب البرازيل وسويسرا وصربيا.