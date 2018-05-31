صورة على موقع الاتحاد الألماني تكشف بالخطأ عن التشكيلة النهائية

وتتحضر ألمانيا لخوض مباراة ودية السبت ضد النمسا قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا بعد اقصاء اربعة لاعبين من التشكيلة الأولية التي أعلنها المدرب يواكيم لوف.

وفي ملصق نشر على موقع الاتحاد المحلي للعبة يُظهر أسماء اللاعبين بلغة الإشارة، بان 23 لاعبا عوضا عن 27 حيث غاب الحارس كيفن تراب والمدافع جوناثان تاه والمهاجم نيلز بيترسن ولاعب الوسط سيباستيان رودي.

وكان متوقعا سابقا أن يقصى هذا الرباعي من التشكيلة الرسمية التي تخوض مباراة ودية أخرى ضد السعودية في 8 حزيران/يونيو في ليفركوزن، قبل التوجه الى روسيا حيث يلعب أبطال العالم ضمن المجموعة السادسة التي تضم المكسيك (17 حزيران/يونيو) والسويد (23) وكوريا الجنوبية (27).

وبدا بيرهوف غاضبا جراء الهفوة التي حصلت، مؤكدا من معسكر المنتخب في ايبان، شمال إيطاليا، أنه "لا شك بأنها هفوة، لا أعلم كيف حصل الأمر، سأدقق به. لا يجب أن يحصل أمر كهذا. هذا الأمر يغضبني حقا، لكنه ليس مؤشرا عن التشكيلة النهائية".

ويعتقد بأن لوف سيعلن عن اللاعبين الأربعة الذين سيستبعدون عن التشكيلة مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة ضد النمسا والتي من المرجح أن يشارك فيها حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير نتيجة أدائه الجيد في التمارين رغن الغياب عن الملاعب لثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وأكد بيرهوف أن "مانويل نوير على المسار الصحيح، ليست هناك عوائق بعد الآن، إنه متحمس جدا، وهذا الأمر يفيدنا".

وكشف لوف أن نوير سيكون الحارس الأساسي لأبطال العالم في مباراتهم الأولى ضد المكسيك في موسكو، شرط أن يظهر استعادته لكامل لياقته في لقاء السبت الودي ضد الجار النمسوي، ثم ضد السعودية الجمعة المقبل.

ومن المفترض أن تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معسكر أبطال العالم الأحد لأنها "تريد تحية الفريق. تريد القيام بهذا الأمر دون ضجة كبيرة. أصبح هذا الأمر تقليدا وسيستقبلها اللاعبون" بحسب ما كشف بيرهوف.