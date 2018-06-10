صلاح يغيب عن تمرين مصر ورئيس الشيشان يسجّل حضوره

ويتعافى نجم ليفربول الانكليزي، أفضل لاعب في أفريقيا وانكلترا، من إصابة قوية بكتفه، تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد المتوج ريال مدريد الإسباني في 26 آيار/مايو الماضي، بعد احتكاك مع قلب الدفاع سيرخيو راموس.

وبعد وصولهم ظهراً من القاهرة على متن طائرة خاصة بالمنتخب، خضع لاعبو المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمرانهم الأول على ملعب "أحمد أرينا" في جمهورية الشيشان بالقوقاز الروسي، استعداداً لخوض مباراتهم الأولى ضد الأوروغواي الجمعة المقبل في إيكاتيرنبورغ ضمن المجموعة الأولى.

وعن إمكانية مشاركته في المباراة الأولى ضد الأوروغواي، قال صلاح لوكالة فرانس برس: "أنا متحمس. إن شاء الله أنا مستعد بشكل جيد والدنيا ماشية بشكل كويس. حالتي المعنوية جيدة جداً".

وعن تطلعاته في البطولة الحالية، أضاف هدّاف الدوري الانكليزي في الموسم المنصرم: "لا أستطيع القول إلى أين سنصل، لكن طموح اللاعبين كبير وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة".

ويحظى صلاح بشعبية جارفة في الشارع الشيشاني، وقد حضر إلى مدرجات الملعب بعض طلاب كلية الطب المصريين في غروزني حالمين كما الكثيرين في التقاط صورة مع اللاعب البالغ 25 عاماً. ويعد "ملك مصر" كما يكنى لدى جماهير ليفربول، من أبرز المنافسين على الكرة الذهبية في هذا الموسم للاسطورتين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالاضافة الى البرازيلي نيمار.

وختم نجم روما الايطالي السابق الذي يعد ابرز نجوم المنتخب العائد الى الساحة العالمية بعد مشاركته في المونديال مرتين فقط عامي 1934 و1990، "وصلنا الى هنا (المونديال) بعد 28 سنة، يجب ان نستمتع بالاجواء والبطولة ونقدم امرا جيدا لم يحصل من قبل".

قديروف يسعد الجماهير

أما قديروف، رئيس إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية ذات الغالبية المسلمة والحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقال لفرانس برس "منتخب مصر بالنسبة الينا مثل فريق أحمد (تيريك غروزني سابقا) ونحن سعداء لاستقبالهم".

وتابع الرئيس الجدلي المحاط باجراءات أمنية مشددة والذي شاهد جزءا كبيرا من التمرين المفتوح لنحو 8 آلاف متفرج حصلوا على بطاقات دخول مجانية "محمد صلاح لاعب جيد وهو من الافضل في العالم. كأس العالم المقامة في روسيا (تنطلق الاربعاء المقبل في موسكو) هي من أجمل الاشياء".

وفي حين غاب صلاح عن تمرين المنتخب، ودع قديروف الجماهير قبل ان يفاجئهم بعد نحو ثلث ساعة بالعودة رفقة صلاح الذي اشعل حماسة الجماهير لدى رؤيته.

وبعد حربين انفصاليتين طاحنتين في تسعينات القرن الماضي وبداية الالفية الثالثة، اختارت موسكو "رئيسا محليا" للشيشان هو احمد قديروف والد الرئيس الحالي لكنه تعرض للاغتيال عام 2004.

وتم احلال السلام في الشيشان التي يقودها اليوم رمضان قديروف بقبضة من حديد، وتتهمه منظمات حقوق الانسان في اللجوء الى عمليات خطف وتعذيب لضمان هيمنة ما يعتبره معقله الشخصي بمباركة من موسكو.

وتقع الشيشان في القوقاز الروسي الذي شكل في السنوات الماضية مصدرا هاما للمقاتلين الذين يلتحقون بالجهاديين في سوريا والعراق.

بدوره، رأى طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا ان مشاركة صلاح في المباراة الاولى ضد الاوروغواي غير مؤكدة: "لا يزال يشعر بالالم، اذ تعرض لالتواء في المفصل الاخرمي الترقوي. هذا النوع من الاصابات يتطلب فترة علاج لثلاثة اسابيع قبل العودة الى الملاعب".

وأضاف ابو العلا لفرانس برس "قدرة اللاعب على فتح يده بالكامل لجهة الكتف هي المؤشر الايجابي لموعد عودته الى المباريات".

ويستهل منتخب مصر، بطل افريقيا سبع مرات، مشاركته الثالثة في المونديال ضد الاوروغواي بطلة 1930 و1950 الجمعة المقبل في ايكاتيرينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 حزيران/يونيو الحالي في سان بطرسبورغ، قبل انهائه منافسات المجموعة الاولى بلقاء عربي ضد السعودية في 25 منه في فولغوغراد.