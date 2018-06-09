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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

صربيا تختتم تحضيراتها باستعراض في مرمى بوليفيا

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اختتم المنتخب الصربي تحضيراته لكأس العالم روسيا 2018 بفوز عريض على نظيره البوليفي بنتيجة (5-1) في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة غراتس النمساوية.

Reuters

 

وكان لمهاجم فولهام الإنكليزي، ألكسندر ميتروفيتش، نصيب الأسد من المهرجان التهديفي الصربي حيث وقع ثلاثية كاملة في الدقائق 4 و23 و68، ووقع الهدفين الآخرين كل من آدم ليايتش (19) ونجم تشيلسي السابق وزينيت الروسي حالياً، برانيسلاف إيفانوفيتش (42). أمّا الهدف الوحيد لبوليفيا فقد جاء عبر جاسماني كامبوس (48).

وفي إطار مبارياته الودية الإعدادية حقق منتخب صربيا، نتائج متفاوتة حيث فاز كل من نيجيريا (2-0) وبوليفيا (5-1) وتعادل أمام كوريا الجنوبية (1-1) وانهزم في مناسبتين ضد كل من المغرب (2-1) وتشيلي (1-0).

جدير بالذكر، أنّ منتخب صربيا يلعب في مونديال روسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.

 

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