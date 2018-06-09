صربيا تختتم تحضيراتها باستعراض في مرمى بوليفيا

وكان لمهاجم فولهام الإنكليزي، ألكسندر ميتروفيتش، نصيب الأسد من المهرجان التهديفي الصربي حيث وقع ثلاثية كاملة في الدقائق 4 و23 و68، ووقع الهدفين الآخرين كل من آدم ليايتش (19) ونجم تشيلسي السابق وزينيت الروسي حالياً، برانيسلاف إيفانوفيتش (42). أمّا الهدف الوحيد لبوليفيا فقد جاء عبر جاسماني كامبوس (48).

وفي إطار مبارياته الودية الإعدادية حقق منتخب صربيا، نتائج متفاوتة حيث فاز كل من نيجيريا (2-0) وبوليفيا (5-1) وتعادل أمام كوريا الجنوبية (1-1) وانهزم في مناسبتين ضد كل من المغرب (2-1) وتشيلي (1-0).

جدير بالذكر، أنّ منتخب صربيا يلعب في مونديال روسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.