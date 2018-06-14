"صدمة" إعلامية بعد الفوز الكبير لروسيا على السعودية

محمد أنور قلمامي - موسكو

شكل فوز روسيا على السعودية بخماسية نظيفة الخميس على أرضية ملعب "لوجنيكي" صدمة لأغلب الإعلاميين الحاضرين لتغطية المواجهة الافتتاحية لمونديال 2018.

وأعرب معظم الصحفيين عن استغرابهم من سر هذا التحول المفاجئ في أداء "الروس" الذين عجزوا عن تحقيق فوز ودي وحيد في الفترة الأخيرة.

وكان المنتخب الروسي قد حقق فوزاً باهراً على منافسه السعودي بخماسية نظيفة خالفت كل التوقعات.

من جهة أخرى أبدى بعض الإعلاميين "صدمتهم" من الوجه المخيب الذي قدمه "الأخضر" خلافاً لعرضه الرائع مؤخراً أمام ألمانياً ودياً.

ورصدنا لكم بعض ردود الأفعال من قبل الإعلاميين عن اللقاء الافتتاحي :

أكباروف أزيزكون (أوف - آوزبكستان) : "لقد كانت مباراة غريبة بالفعل. لم أتوقع فوز روسيا بهذه النتيجة، لقد كانت بحق مباراة افتتاحية مجنونة ! على كل حال لننتظر مباريات المرحلة الثانية حتى نحكم على الفريفين".

دافيد إيينغي (لوجور - الكاميرون) : إنها مفاجأة كبرى، فوز بخماسية أعتقد أن ذلك شيء مذهل. المنتخب السعودي كان شبحاً في المباراة، لكن ذلك لا ينقص من الإنجاز الروسي شيئاً".

خوان كارلوس بارونا (تلفزيون آر سي إن - كولومبيا) : "لقد كان مهرجاناً من الأهداف، من الرائع مشاهدة الكثير من الأهداف في المباراة الافتتاحية بيد أن التكهنات لم تكن تصب في هذه الخانة. هذه روعة كرة القدم أن تحدث أشياء غير متوقعة".

يو جيونغ (شنغهاي مورنينغ بوست - الصين) : "حقيقة هذا أمر لم يكن في الحسبان، توقعت فوز روسيا لكن ليس بهذه النتيجة ! عموماً إنها بداية جيدة للروس أما السعودية فإن وضعها أصبح معقداً جداً".