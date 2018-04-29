شتيندل يقر بأن "حلم مشاركتي في كأس العالم انتهى"

وخرج شتيندل السبت من الشوط الأول للمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وقال انه أصيب "بالتواء" في الكاحل الأيسر. وأظهرت الفحوص التي أجريت له وجود تمزق في الأربطة، ما يقضي على احتمال مشاركته في المونديال الذي يقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في روسيا.

وقال اللاعب "التعرض لإصابة سيئة بهذا الشكل في هذا الوقت هو صعب جدا (...) من جهة أولى، لن أكون قادرا على مساعدة الفريق (مونشنغلادباخ) في مرحلة مهمة من الدوري، ومن جهة ثانية، من المرارة بمكان ان حلم مشاركتي في كأس العالم انتهى".

وتأتي اصابة شتيندل الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في مرمى تشيلي (1-صفر) في نهائي كأس القارات 2017 التي أقيمت في روسيا، لتضيف الى معاناة المنتخب الالماني بطل مونديال 2014، مع الاصابات.

فإضافة الى المهاجم البالغ 29 عاما، تأكد غياب لاعب هوفنهايم سيرج غنابري بسبب إصابة في الفخذ، بينما يحاول لاعبا بايرن ميونيخ، حارس المرمى مانويل نوير والمدافع جيروم بواتنغ، التعافي في وقت ملائم لخوض غمار المونديال.

ويغيب نوير منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم، بينما تعرض بواتنغ لإصابة في الفخذ خلال المباراة هذا الأسبوع ضد ريال مدريد الاسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (فاز بها النادي الملكي الاسباني 2-1).

ويتوقع ان يعلن المدرب الالماني يواكيم لوف تشكيلته في 15 أيار/مايو.



