سويسرا تفرض التعادل على إسبانيا

وفرض المنتخب الاسباني أفضليته وسيطرته طيلة مجريات المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر مدافع ريال سوسييداد ألفارو اوريوزولا في الدقيقة 28 بتسديدة على الطائر.

ودفع المنتخب الاسباني ثمن اهداره للفرص وعدم تعزيز النتيجة امام صلابة دفاعية سويسرية، فاستقبلت شباكه هدف التعادل عبر مدافع ميلان الايطالي ريكاردو رودريغيز اثر خطأ فادح لحارس مرمى مانشستر يونايتد الانكليزي دافيد دي خيا (62).

وحافظ المنتخب الاسباني على سجله الخالي من الخسارة في 19 مباراة متتالية، قبل ان يطير الى روسيا الخميس المقبل لمواجهة تونس السبت المقبل على ملعب كوبان في كرانودار في اخر اختبار اعدادي قبل بدء مشواره في النهائيات ضمن المجموعة الثانية.

وتخوض اسبانيا المباراة الاولى امام البرتغال في 15 حزيران/يونيو الحالي، ثم ايران في 20 منه قبل مواجهة المغرب في 25 من الشهر ذاته.

في المقابل، تلعب سويسرا مباراتها الاعدادية الاخيرة يوم الجمعة المقبل امام اليابان، قبل خوض المونديال ضمن المجموعة الخامسة الى جانب البرازيل وصربيا وكوستاريكا.