سرقة 11 ألف يورو من النيجيري كانو في مطار موسكو

وتعرض النجم السابق لأرسنال الانكليزي وانتر ميلان الايطالي للسرقة الأحد خلال رحلة من لندن الى كالينينغراد عبر موسكو، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وتم إلقاء القبض على اثنين من حمالي الحقائب بعد الاشتباه بسرقتهما الأموال أثناء تفريغ الأمتعة من لندن، كما أفادت الشرطة الوكالة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا فولك "تمت مصادرة الاموال المسروقة وستعاد قريبا الى مالكها".

وموسكو وكالينينغراد من بين 11 مدينة مضيفة لكأس العالم المقامة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وكان كانو في طريقه الى كالينينغراد لخوض مباراة ودية استعراضية بين "أساطير" الاتحاد الدولي "فيفا" وقدامى المنتخب الروسي، أقيمت الأحد وانتهت بفوز النيجيري ورفاقه 6-4.

وفي آذار/مارس ألقت الشرطة القبض على حامل حقائب في مطار شيريميتييفو لسرقته مبلغ 56 ألف يورو من طرد تابع لمصرف روسي.