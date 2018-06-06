ستيرلينغ يحلم بلقب المونديال مع المنتخب الإنكليزي

ولم تخرج توقعات المشجعين والنقاد إلى العلن بشكل واضح هذه المرة قبل مشاركة إنكلترا في كأس العالم وذلك عقب نتائج محبطة في كأس العالم 2014 وبطولة أوروبا 2016 لكن يبدو أن طموحات ستيرلينغ كبيرة.

وقال اللاعب المتوّج بلقب الدوري الإنكليزي في الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي "لم أحضر إلى هنا لقضاء أربعة أو خمسة أو ستة أسابيع من حياتي لأقول دعونا نرى ما سيحدث ونتمنى الوصول إلى دور الستة عشر".

وأضاف "لدينا تشكيلة جيدة جداً من 23 لاعباً ولدينا العقلية للقول إننا سنذهب للفوز بالمباريات... وماذا يمكن أن يوقفنا؟

"إذا كان 23 لاعباً لديهم رغبة في الفوز فنحن نملك عقلية ذلك. الوصول لدور الثمانية لن يكون كافياً على الإطلاق لأننا نريد الفوز باللقب".

وتبدأ إنكلترا مشوارها في كأس العالم أمام تونس في 18 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً بنما وبلجيكا.