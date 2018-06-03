روسيا تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم

ولم تحدث الكثير من المفاجأت في تشكيلة روسيا إذ ضمت مزيجاً من لاعبي الخبرة وبعض اللاعبين الواعدين المتألقين مؤخراً كما جاء معظم عناصر القائمة الروسية من الدوري المحلي.

وتلعب روسيا في المجموعة الأولى بجوار كل من الأوروغواي ومصر والسعودية.

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعباً على النحو الآتي:

Russian squad for the FIFA World Cup 2018 @FIFAWorldCup in English pic.twitter.com/e6RogmCDRF — Сборная России (@TeamRussia) June 3, 2018

حراسة المرمى: إيغور اكينفييف (سسكا)، فلاديمير غابولوف (بروج)، أندري لونيف (زينيت).

الدفاع: فلاديمير غرانات (روبين كازان)، سيرغي ايغناشيفتش (سسكا)، فيدور كودرياشوف (روبين كازان)، ايليا كوتيبوف (سبارتاك)، أندري سيمينوف (أخمات غروزني)، ايغور سمولنيكوف (زينيت)، ماريو فيرنانديز (سسكا).



الوسط: يوري غازينسكي (كراسنودار)، ألكسندر غولوفين، ألان دزاغوييف (سسكا موسكو)، ألكسندر ايروخين، يوري زيركوف، دالير كوزياييف (زينيت)، رومان زوبنين، ألسكندر صاميدوف (سبارتاك)، أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف)، دنيس شيريشيف (فياريال).



الهجوم: أرتيم دزويبا (أرسنال تولا)، أليكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف)، فيدور سمولوف (كراسنودار).