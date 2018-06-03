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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

روسيا تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم

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أعلنت روسيا عن قائمتها النهائية التي ستخوض بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها على أرضها بعد أقل من أسبوعين.

AFP

ولم تحدث الكثير من المفاجأت في تشكيلة روسيا إذ ضمت مزيجاً من لاعبي الخبرة وبعض اللاعبين الواعدين المتألقين مؤخراً كما جاء معظم عناصر القائمة الروسية من الدوري المحلي.

وتلعب روسيا في المجموعة الأولى بجوار كل من الأوروغواي ومصر والسعودية.

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعباً على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيغور اكينفييف (سسكا)، فلاديمير غابولوف (بروج)، أندري لونيف (زينيت).

الدفاع: فلاديمير غرانات (روبين كازان)، سيرغي ايغناشيفتش (سسكا)، فيدور كودرياشوف (روبين كازان)، ايليا كوتيبوف (سبارتاك)، أندري سيمينوف (أخمات غروزني)، ايغور سمولنيكوف (زينيت)، ماريو فيرنانديز (سسكا).

الوسط: يوري غازينسكي (كراسنودار)، ألكسندر غولوفين، ألان دزاغوييف (سسكا موسكو)، ألكسندر ايروخين، يوري زيركوف، دالير كوزياييف (زينيت)، رومان زوبنين، ألسكندر صاميدوف (سبارتاك)، أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف)، دنيس شيريشيف (فياريال).

الهجوم: أرتيم دزويبا (أرسنال تولا)، أليكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف)، فيدور سمولوف (كراسنودار).

منتخب روسيا كأس العالم روسيا FIFA 2018
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