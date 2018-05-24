روسيا ترحب بالعالم على طريقتها

ورحب حارس روسيا ايغور اكينييف، مرتديا قميص المنتخب الألماني حامل اللقب، "بكل الفرق القادمة الى هنا للمشاركة في نهائيات كأس العالم. أعتقد أنهم سيقتنعون سريعا بأن روسيا جاهزة 100% لاستقبالهم".

وواصل بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "سبق أن نظمت بلادنا الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى والمباريات الهامة. آمل في ان يستمتع كل اللاعبين والمدربين والمشجعين بروسيا وكرم ضيافتها".

وتنطلق النهائيات الأولى على الأراضي الروسية في 14 حزيران/يونيو من ملعب لوجنيكي في موسكو، وذلك عندما يلاقي المضيف السعودية ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر والأوروغواي.

ومن جهته، تمنى المدافع سيرغي ايغناشيفيتش أن "تنال روسيا إعجاب جميع ضيوفها. إنه فصل الصيف هنا، حيث الطقس رائع والناس ودودون. أنا متأكد من أنكم ستكونون سعداء هنا".

وقرر ايغناشيفيتش الذي يدافع عن الوان سسكا موسكو، العودة عن اعتزاله الدولي لمحاولة مساعدة روسيا في النهائيات وسط أزمة الاصابات التي يعاني منها المضيف.

ويحمل ابن الثامنة والثلاثين عاما الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع المنتخب الروسي بـ120 مباراة، وهو وصل الى مباراته المئة في المباراة الأخيرة لبلاده في مونديال البرازيل 2014 ضد الجزائز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسيحصل ايغناشيفيتش على فرصة تعزيز رقمه القياسي بعدما استدعي مجددا الى المنتخب لتعويض مدافع روبن قازان المصاب روسلان كامبولوف.