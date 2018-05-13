رسمياً: الشحات غائب عن قائمة منتخب مصر الأولية وحضور النني

وجاء في الحساب الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم على تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد أنّ كوبر مدرب الفراعنة اتخذ قراره باختيار 29 لاعب ليكونوا في قائمة منتخب مصر الأولية التي تتحضر لكأس العالم روسيا FIFA 2018.

وجاء في التغريدة: "أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أسماء 29 لاعباً وقع عليهم اختيار الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني كوبر، للانضمام للمعسكر المقبل استعداداً لنهائيات كأس العالم ويتخلله أداء ثلاث مباريات ودية مع الكويت وكولومبيا وبلجيكا".

وضمّت قائمة منتخب مصر معظم نجوم المنتخب مثل أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه لاعب قاسم باشا التركي والمخضرم عصام الحضري حارس نادي التعاون السعودي إضافة إلى محمود عبد الرزاق شيكابالا مهاجم الرائد السعودي ورمضان صبحي وغيرهم.

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني ، أسماء 29 لاعبا وقع عليهم اختيار الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني كوبر، للانضمام للمعسكر المقبل استعدادًا لنهائيات كأس العالم ويتخلله اداء ثلاث مباريات ودية مع الكويت وكولومبيا و بلجيكا

🇪🇬#Thepharaohs pic.twitter.com/kcFATMyTlA — Egypt National Football Team (@Pharaohs) May 13, 2018

ووقع اخيتار كوبر على محمد النني متوسط ميدان أرسنال الإنكليزي التي تعرض لإصابة قاسية حرمته من اللعب في الأسابيع الفائتة.

قائمة منتخب مصر ارتكزت على العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية مما يعزز فرص منتخب مصر بخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من المونديال

وكان من المفاجئ خلو قائمة منتخب مصر من اللاعب حسين الشحات أفضل لاعب في الدوري الإماراتي والمتألق مع نادي العين مؤخراً كما استمر إبعاد باسم مرسي وغيرهم من القائمة التي جاء معظم عناصرها من الأهلي بطل الدوري المصري.