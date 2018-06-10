جماهير مصر تودع صلاح بأهازيج خاصة

وهتف الجمهور الذي تابع الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المصري الذي يعود إلى منافسات كأس العالم بعد غياب 28 عاما: "تعال صلاح! تعال صلاح! وسط ضجيج الأبواق وبائعي الحلوى.

وعاش صلاح موسماً استثنائياً في صفوف ناديه ليفربول وساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1934 و1990، وقد عاد إلى البلاد للمرة الأولى بعد تعرضه لإصابة في كتفه خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 ايار/مايو الماضي.

وتوج صلاح (25 عاماً) هدافاً للدوري الممتاز مع 32 هدفاً، محققاً رقماً قياسياً لموسم من 38 مرحلة. كما اختير أفضل لاعب، في تتويج "ثلاثي" من قبل رابطات اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين والدوري، وأفضل لاعب في افريقيا أيضاً.

تمت تحية جميع لاعبي المنتخب المصري الذين وقفوا إلى جانب تعويذة المنتخب التي كانت على شكل ديناصور ارتدى ثياب الفراعنة، لكن الأصوات علت بشكل لافت لدى سماع اسم صلاح وسط الآلاف الذين احتشدوا في الملعب.

بيد أن صلاح الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني الأحمر لم يشارك في التمارين واكتفى بالبقاء في وسط الملعب لالتقاط صور سلفي مع بعض أنصار المنتخب الذين كانوا محظوظين للدخول إلى أرضية الملعب.



واكتفى صلاح بمتابعة الكرة في إحدى زوايا الملعب قبل أن يجلس على حافة الملعب.

حدث استثنائي

وخضع الملعب الذي امتلأ ربعه تقريباً لمتابعة تدريبات المنتخب لحراسة أمنية مشددة علماً بان التجمعات الكبيرة في مصر نادرة جدا ومراقبة بدقة وتحديدا في المناطق المحيطة بالملاعب.

ولا يمكن الدخول الى الملاعب في مصر بسهولة وتحديداً منذ شباط/فبراير 2012 بعد مصرع 74 شخصا معظمهم من انصار النادي الاهلي اثر مواجهات في ملعب بور سعيد.

وبالاضافة الى صلاح، يحظى بعض عناصر المنتخب بحماس الانصار ومن بينهم الحارس الاسطوري عصام الحضري ولاعب الوسط المشاكس عبدالله السعيد حيث هتف الجمهور باسمهما وسط الاعلام المصرية في المدرجات.

واوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الاولى في النهائيات الى جانب روسيا الدولة المضيفة والسعودية والاوروغواي.

وتلتقي مصر مع الأوروغواي في 15 الحالي، ومع روسيا في 19 منه وتنهي مشوارها في الدور الاول بلقاء السعودية.