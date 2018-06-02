تيتي يزف خبراً ساراً لعشاق البرازيل بشأن نيمار



وأعلن تيتي أنّ نيمار الغائب عن الملاعب منذ أشهر بسبب الإصابة سيكون جاهزاً لمباراة البرازيل وكرواتيا الودية المقررة الأحد.

وأوضح تيتي أنّ نجم باريس سان جيرمان سيشارك في الشوط الثاني من مباراة البرازيل وكرواتيا الودية: "سيبقى على مقاعد البدلاء لأنّه في طريق التعافي".

متابعاً عن صاحب الـ26 عاماً: "سيلعب في الشوط الثاني"، مشيراً إلى أنّ جميع اللاعبين سيشاركون في اللقاء التحضيري.

وطالب تيتي من جميع زملاء نيمار أن يكونوا على قدر المسؤولية في كأس العالم التي تنطلق في روسيا بعد أقل من أسبوعين.

وتلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بجانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا وتعد إحدى أبرز الدول المرشحة للقب.



