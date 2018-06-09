تعرفوا على القوة الضاربة في تشكيلة منتخب مصر

يمكن القول إن الموسم المنصرم كان إيجابياً إلى حد كبير للعديد من لاعبي المنتخب المصري المحترفين خارج مصر خاصة المتواجدين في الأندية الأوروبية، فمع وجود محمد صلاح أحد أبرز المهاجمين في العالم حالياً ونجم ليفربول وهداف الدوري الإنكليزي والذي يكافح من أجل تجاوز إصابته الصعبة واللحاق بكتيبة الفراعنة في الدور الأول من المونديال القادم، يعج المنتخب المصري بالعديد من الأسماء التي لمعت في الموسم الماضي والتي تعد هي القوة الضاربة للفريق في كأس العالم روسيا FIFA 2018.

على الصعيد الدفاعي يبرز اسم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنكليزي والذي خاض مع فريقه كل مبارياته في الدوري الممتاز هذا الموسم والمرشح بقوة للانضمام لأحد الأندية اللندنية الكبرى بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يتألق بشدة في وسط الملعب محمد النني لاعب آرسنال الإنكليزي والذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لفريقه خاصة مع نهاية الموسم، بينما سطر محمود تريزيغيه تاريخاً رائعاً مع قاسم باشا التركي عندما أصبح أكثر لاعب مصري يسجل أهدافاً في الدوري التركي الممتاز برصيد 13 هدفاً علماً بأنه كان من أفضل اللاعبين الأجانب في الموسم المنصرم من المسابقة بشكل عام.

تعرفوا بالتفصيل على أبرز أرقام هذا الرباعي الهام على الصعيد الدولي ومحلياً مع أنديتهم.

محمد صلاح



محمود حسن تريزيغيه

محمد النني

أحمد حجازي