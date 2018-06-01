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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

تعادل جديد لمنتخب "نسور قرطاج"

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تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم وديا مع نظيره التركي 2-2 الجمعة في جنيف في اطار استعدادته لنهائيات كأس العالم بروسيا التي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي.

AFP

وبادر المنتخب التركي الغائب عن نهائيات كأس العالم بالتهديف عبر لاعبه سينك توسون مهاجم ايفرتون الانكليزي (54 من ركلة جزاء) وبعد دقيقتين عادل أنيس البدري الكفة لمنتخب تونس من تسديدة رائعة استقرت في المرمى التركي.

وفي الدقيقة (79)، منح الفرجاني ساسي الاسبقية لنسور قرطاج من هدف مباغت، لكن بيركاي أوزكان لاعب شتوتغارت الألماني عاد وعادل النتيجة لمنتخب بلاده قبل دقيقة من نهاية الوقت القانوني.

وبعد هدف التعادل لتركيا توقفت المباراة بسببب اجتياح الجماهير لارضية الملعب.

وكان منتخب نسور قرطاج- الذي سيخوض اخر لقاء ودي ضد اسبانيا يوم 9 يونيو في روسيا- تعادل بالنتيجة ذاتها في المباراة الماضية أمام البرتغال.

وتلعب تونس في المجموعة السابعة الى جانب انكلترا وبلجيكا وبنما.

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