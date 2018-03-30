تحذيرات للاعبي منتخب روسيا من الشاي واللحوم!

وأصدر الاتحاد الروسي توصياته في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، معرباً "عن فخرنا بأنّ لاعبي كرة القدم الروس لم يسقطوا في فحوص المنشطات ولو مرة واحدة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة". من المهم جداً أن نبقى نظيفين تماماً".

وسيكون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولاً عن فحوص المنشطات في مونديال روسيا، وسيقوم بنقل العينات إلى مختبراته السويسرية لتحليلها بسبب حظر الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) على خلفية فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية التي هزت الرياضة العالمية منذ أكثر من عامين.

وفي سلسلة التغريدات التوجيهية، أفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم أنّ قائمة المواد المحظورة التي نشرتها "روسادا" تغطي فقط الأدوية والمضافات الغذائية المسجلة في روسيا، موضحاً أنّ غياب عقار ما عن لائحة الوكالة الروسية "لا يعني تلقائياً أنه مسموح به".

وشدّد على أنّ بعض أنواع شاي الأعشاب وحتى اللحوم قد تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي إلى السقوط في فحوص المنشطات، لكنه لم يحدد أنواع "غريبة" من الشاي يجب تجنبها.

ولم يتضح سبب لجوء الاتحاد الروسي إلى توتير لنشر قواعد تهدف إلى تجنيب اللاعبين الإيقاف على خلفية التنشط الذي عانت منه الرياضة الروسية، وأدى إلى حرمان رياضييها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي 2016 وبطولة العالم لألعاب القوى الصيف الماضي والأولمبياد الشتوي الذي أقيم هذا العام في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية (شارك رياضيون روس تحت العلم الأولمبي).

وتنفي روسيا على الدوام الاتهامات الموجهة اليها بإدارة برنامج للتنشط ساعد رياضييها على إخفاء تناول رياضييها مواد ممنوعة، لاسيما خلال أولمبياد سوتشي الشتوي 2014.

وكان لهذه الفضيحة عواقبها على مونديال 2018 المقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، إذ اضطر نائب رئيس الوزراء فيتالي موتكو إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الروسي للعبة ومن اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم، وذلك نتيجة عقوبة الايقاف لمدة الحياة التي صدرت بحقه عن اللجنة الأولمبية الدولية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

لكن في مقابلة نشرت الجمعة، اعتمد موتكو نبرة تحد للمنظمة الأولمبية العليا، مؤكداً أنه لا يزال يشارك بنشاط في الأمور المتعلقة بكأس العالم وبجوانب أخرى من كرة القدم الروسية، على رغم إبعاده عن الرياضة.

وقال موتكو لموقع "شامبيونا" الرياضي الروسي: "بالطبع لم أبتعد (عن كرة القدم). ما زلت ألتقي بالناس وأتابع الأمور وأقدم المساعدة"، موضحاً أنه لا يسمح له "بالتوقيع على المستندات أو ترؤس اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي".

وتابع: "لكن أهم شيء بالنسبة إلي الآن هو الاستعدادات لكأس العالم وتحضيرات المنتخب الروسي للبطولة".