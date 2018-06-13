بيتزي يؤكد ان السعودية ستلعب من أجل الفوز على روسيا

وقال بيتزي الذي كان متواجدا في روسيا العام الماضي للمشاركة في كأس القارات على رأس الادارة الفنية للمنتخب التشيلي بطل كوبا اميركا 2015 و2016، في مؤتمر صحافي "أسلوبي، هو أن أكون تنافسيا. نريد ان نقاتل على كل كرة، استغلال كل فرصة، واللعب من أجل الفوز".

وأضاف "إنه أسلوب اللعب الذي أحاول غرسه في اللاعبين".

ولم يفلت المدرب الذي جاور الاسبانيين فرناندو هييرو وجولن لوبيتيغي عندما كان لاعبا في مسيرته الاحترافية في اسبانيا، من سؤال حول الأزمة التي هزت المنتخب الاسباني بإقالة لوبيتيغي وتعيين هييرو مكانه بسبب الاعلان عن تعيين الاول مدربا لريال مدريد عقب نهاية المونديال دون ابلاغ الاتحاد الاسباني.

ورد بيتزي:"كنت مقربا جدا من جولن (لوبيتيغي) وفرناندو (هييرو): أنا لا أعرف التفاصيل ولكن (...) أتمنى الأفضل لفرناندو هييرو وجهازه وأنا آمل حقا في أن يتمكنوا من تجاوز ما يحدث لهم".

وبعد 12 سنة من الغياب عن المونديال، تأهلت السعودية إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها بعد اعوام 1994 عندما بلغت الدور الثاني و1998 و2002 و2006.

والى جانب روسيا، تلعب السعودية في المجموعة الاولى مع الأوروغواي التي ستلاقيها في 20 حزيران/يونيو الجاري ومصر التي ستواجهها في 25 منه.