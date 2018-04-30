وعانى قائد مونشغلادباخ، الذي شارك في 11 مباراة مع منتخب ألمانيا وأسهم في فوز الفريق بكأس القارات العام الماضي وتقاسم في صدارة قائمة هدافي البطولة بثلاثة أهداف، من التواء في قدمه الأيسر في الدقيقة 35 من المباراة التي أقيمت أمس السبت وغادر الملعب على الفور.

وقال شتيندل في بيان "من المؤلم التعرض لإصابة في هذا التوقيت، الآن لا يمكنني مساعدة فريقي في المباريات الأخيرة والحاسمة بالموسم وحلمي بالمشاركة في كأس العالم ذهب أدراج الرياح".

ويحتل مونشنغلادباخ المركز التاسع في ترتيب الدوري ويمتلك فرصة ضئيلة في بلوغ الدوري الأوروبي الموسم المقبل مع تبقي مباراتين على النهاية.

وقال النادي إن شتيندل سيخضع لجراحة هذا الأسبوع وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

وتخوض ألمانيا حملة الدفاع عن لقب العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والمكسيك والسويد خلال البطولة التي ستنطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل في روسيا.