انكلترا تنتصر على كوستاريكا ودياً بهدفين لصفر

وافتتح مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة لقائد كوستاريكا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني كيلور نافاس (13).

وعزز مهاجم أرسنال داني ويلبيك، بديل مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي، تقدم الانكليز بهدف ثان بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من داخل المنطقة للاعب وسط توتنهام ديلي ألي، بديل لاعب وسط ليفربول جوردان هندرسون (76).

وهو الفوز الودي الثالث من أصل 6 مباريات خاضها رجال المدرب غاريث ساوثغايت منذ نهاية التصفيات الأوروبية بعد الأول هولندا 1-صفر في 23 آذار/مارس الماضي، والثاني على نيجيريا 2-1 السبت الماضي.

وتخوض انكلترا المونديال في المجموعة السابعة إلى جانب تونس وبنما وبلجيكا.

وأجرى ساوثغايت 10 تعديلات على التشكيلة التي لعبت أمام نيجيريا السبت أبرزها مدافع ليفربول الواعد ترنت ألكسندر-أرنولد (19 عامًا) الذي خاض مباراته الدولية الأولى، فيما أبقى على نجم توتنهام هاري كاين على مقاعد البدلاء على غرار جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.

في المقابل، تبقى لكوستاريكا التي تلعب في المونديال في المجموعة الخامسة الى جانب البرازيل وسويسرا وصربيا، مباراة اعدادية أخيرة امام بلجيكا الاثنين المقبل.

وكانت كوستاريكا تغلبت على إيرلندا الشمالية 3-صفر الأحد الماضي.