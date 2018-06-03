"اليافع" لي سيونغ-وو مفاجأة كوريا الجنوبية

وأعلن المدرب شين تاي-يونغ أسماء اللاعبين الـ 23 قبيل توجه المنتخب الكوري الأحد إلى النمسا في معسكر قبل الانتقال إلى روسيا للعب ضمن المجموعة السادسة التي تضم ألمانيا حاملة اللقب والمكسيك والسويد.

وفي زحمة الاصابات التي ألمت بلاعبي كوريا، يبقى مهاجم توتنهام الانكليزي سون هيونغ-مين نجم منتخب "محاربو تايغوك"، وسيحمل لاعب سوانسي سيتي الانكليزي كي سونغ-يونغ شارة القائد، في حين تم استبعاد لاعب كريستال بالاس الإنكليزي لي تشونغ-يونغ مع ثلاثة لاعبين آخرين.

ورغم الخسارة أمام البوسنة 1-3 الجمعة، اقتنع المدرب تاي-يونغ بأداء الشاب لي سيونغ-وو الذي خاض الإثنين أول مباراة دولية له، وذلك في فوز منتخب بلاده على هندوراس (2-صفر).

وتخوض كوريا الجنوبية التي بلغت نصف نهائي المونديال الذي نظمته مع اليابان عام 2002 قبل أن تكتفي بالمركز الرابع، مباراتين أخريين ضمن استعداداتها للمونديال في معسكر النمسا، الخميس ضد بوليفيا وفي 11 حزيران/يونيو ضد السنغال.

في ما يأتي التشكيلة النهائية للاعبين الـ 23:

- حراسة المرمى: كيم سونغ-غيو (فيسل كوبي الياباني)، كيم جين-هيون (سيريزو أوساكا الياباني)، تشو هيون-وو (دايغو).

- الدفاع: كيم يونغ-غوون (غوانغجو إيفرغراند الصيني)، جانغ هيون-سوو (اف سي طوكيو الياباني)، جونغ سونغ-هيون (ساغان توسو الياباني)، يون يونغ-سون (سيونغنام)، أوه بان-سوك (جيجو يونايتد)، كيم مين-وو (سانغجو)، بارك جو-هو (أولسان هيونداي)، هونغ تشول (سانغجو)، غو يو-هان (سيول)، لي يونغ (جونبوك موتورز).

- الوسط: كي سونغ يونغ (سوانسي سيتي الانكليزي)، جونغ وو-يونغ (فيسل كوبي الياباني)، جو سي-جونغ (اسان موغونغوا)، كو جا-تشيول (أوغسبورغ الألماني)، لي جاي-سونغ (جونبوك موتورز) لي سونغ-وو (هيلاس فيرونا الإيطالي)، مون سيون-مين (اينتشيون يونايتد).

- الهجوم: كيم شين-ووك (جونبوك موتورز)، سون هيونغ-مين (توتنهام الإنكليزي)، هوانغ هي-تشان (ريد بول سالزبورغ النمساوي).