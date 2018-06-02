اليافع لي سيونغ وو في لائحة كوريا الجنوبية للمونديال



وخاض لي مباراته الأولى الكاملة مع بلاده يوم الاثنين الماضي خلال الفوز 2-صفر على هندوراس لكنه استمر في التشكيلة مع زميليه مون سيون مين وأوه بان سوك بعدما ضمهما المدرب شين بشكل مفاجئ لتشكيلة مبدئية من 28 لاعباً الشهر الماضي.

ويعتبر لي (20 عاماً) من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الكورية منذ سنوات بعدما نشأ في أكاديمية برشلونة الشهيرة لاماسيا ورغم أنه انتقل إلى فيرونا الإيطالي ذكرت تقارير أن بوسع النادي الكاتالوني إعادته مقابل مبلغ محدد.

وأعلن شين التشكيلة بقيادة سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير والقائد كي سونغ يونغ الذي ترك سوانزي سيتي عقب الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي بينما خرج لي تشونغ يونغ لاعب كريستال بالاس.

وخسرت كوريا الجنوبية 3-1 أمام البوسنة يوم الجمعة في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى أوروبا لمواصلة الاستعداد لكأس العالم واللعب في دور المجموعات مع ألمانيا والمكسيك والسويد.

