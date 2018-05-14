المنتخب التونسي - الاعلان عن القائمة الأولية

وضمّت القائمة الأولية 29 لاعباً سيختار منها معلول يوم 4 حزيران/يونيو 23 لاعباً للمشاركة في مونديال روسيا القادم.
ويخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام البرتغال يوم 25 أيار/مايو القادم قبل الاعلان عن القائمة النهائية.
قائمة اللاعبين:
حراس المرمى:
أيمن المثلوثي - معز بن شريفية - معز حسن - فاروق بن مصطفى.
الدفاع
حمدي النقاز - ديلان براون - رامي البدوي - يوهان بن علون - صيام بن يوسف - ياسين مرياح - بلال المحسني – خليل شمام - أسامة الحدادي - علي معلول.
وسط الميدان
إلياس السخيري - محمد أمين بن عمر -غيلان الشعلالي - كريم لعريبي - الفرجاني ساسي - أحمد خليل - سيف الدين الخــاوي - محمد وائل العربي.
الهجوم
فخرالدين بن يوسف - أنيس البدري - بسام الصرارفي - أحمد العكايشي - وهبي الخزري - نعيم السليتي - صابر خليفة.