المنتخب التونسي - الاعلان عن القائمة الأولية

من قبل beIN SPORTS May 14, 2018 19:02 أعلن مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، عن القائمة الأولية للاعبين المدعوين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.