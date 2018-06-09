المغرب يضرب بقوة قبل المونديال

وسجل كل من يونس بلهندة (11) وحكيم زياش (38 من ركلة جزاء) ويوسف النصيري (72) أهداف أسود الأطلس فيما دوّن اتس بوريي (76) هدف إستونيا الوحيد.

وهو الفوز الرابع للمغرب ضمن استعداداته للعرس العالمي بعدما كان تغلب على صربيا 2-1 في تورينو في 23 أذار/مارس الماضي وأوزبكستان 2-صفر في الدار البيضاء في 27 منه قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا صفر-صفر في 31 أيار/مايو، ثم هزم سلوفاكيا 2-1 في 4 حزيران/يونيو.

وبكر "أسود الاطلس" في افتتاح التسجيل بعد تمريرة من أيوب الكعبي إلى بلهندة الذي تابعها بيمناه من مسافة قريبة في قلب المرمى (11).

وحصل أمين حارث على ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل ماركوس يورغنسون انبرى لها زياش بنجاح معززاً تقدم المغرب (38).

وفي الشوط الثاني، أكد النصيري، بديل حارث، فوز المنتخب المغربي بالهدف الثالث مستفيداً من تمريرة يونس بلهندة (72) قبل أن يقلص بوريي الفارق (76).

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثانية، وستكون مباراته الأولى مع إيران في 15 حزيران/يونيو قبل أن يواجه البرتغال (20 منه) ثم إسبانيا (25) في الدور الأول.