أكد النجم التونسي يوسف المساكني أنه "حزين" بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، ما سيحرمه المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وما تبقى من موسم ناديه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

ونشر المساكني عبر حسابه على انستاغرام ليل السبت الأحد "الحمدلله، قدر الله ما شاء فعل، حزين كثيرا بسبب الاصابة التي ستحرمني من مواصلة المشوار مع الدحيل والمنتخب في كأس العالم".

وأكد نادي الدحيل في بيان أن قائده البالغ من العمر 27 عاماً، تعرض "للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الدحيل (...) أمام السيلية في ختام مباريات الفريق" في دوري الدرجة القطرية الأولى ليل السبت.

وأشار إلى أن اللاعب سيغيب "عن الملاعب لمدة 6 شهور، وبذلك ينتهي موسمه مع الدحيل، وأيضاً يغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا والمقرر انطلاقه في منتصف حزيران/يونيو القادم".

وشارك المساكني في الشوط الثاني من المباراة ضد السيلية التي فاز بها الدحيل 5-2، وتعرض للإصابة في الدقيقة 61 بعد تدخل دفاعي ضده في منطقة الجزاء، فسقط أرضاً متألماً وممسكا بركبته اليمنى. وأظهرت لقطات البث التلفزيوني للمباراة، مدرب الدحيل الجزائري جمال بلماضي وهو يضع يديه على رأسه بأسى بعيد سقوط المساكني.

وقال بلماضي أن النجم التونسي "شارك في الشوط الثاني بناء على رغبته"، لاسيما وأن ناديه كان قد حسم لقب الدوري، وأنهى كل مبارياته من دون خسارة، ليصبح أول فريق يحقق ذلك في تاريخ الدوري المحلي.

كما يشارك الدحيل في دوري أبطال آسيا، وضمن بلوغ دور الـ 16، وحقق خمسة انتصارات في خمس مباريات ضمن المجموعة الثانية لغرب آسيا.

ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة بعد 1978 و1998 و2002 و2006. ووقع نسور قرطاج في المجموعة السابعة الصعبة في المونديال الروسي، والتي تضم بلجيكا وإنكلترا وبنما.