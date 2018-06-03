المدافع الياباني يوشيدا في مواجهة ليفاندوفسكي-مانيه-فالكاو

مدافع نادي ساوثمبتون البالغ من العمر 29 عاما، يحمل الى دفاع المنتخب الياباني خبرة ستة مواسم في الدوري الانكليزي الممتاز.

وعلى رغم ان بعض المعلقين يرون انه لا يتمتع بالسرعة الكافية لوقف المهاجمين السريعين، الا ان حضوره البدني في منطقة الدفاع اليابانية كفيل بفرض شبكة أمان نسبية، ستكون تحت اختبار قاس في المجموعة الثامنة ضمن المونديال الروسي (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو).

وفي حين ان اليابان ستخوض المنافسات بقيادة مدربها الجديد أكيرا نيشينو الذي عين قبل شهرين فقط من انطلاق المنافسات بعد الاستغناء عن البوسني وحيد خليلودزيتش، سيكون يوشيدا مدفوعا بمساهمته هذا الموسم في إبقاء فريقه ساوثمبتون في الدوري الانكليزي الممتاز بعدما أنهى الموسم في المركز السابع عشر، آخر المراكز الضامنة للبقاء في دوري الأضواء.

وفي 24 مباراة مع ناديه في الدوري الانكليزي في الموسم المنصرم، سجل يوشيدا هدفين رأسيين، وفرض نفسه بشكل رئيسي في المراحل الأخيرة.

أما مع المنتخب، فيحمل في رصيده 80 مباراة دولية في مسيرة بدأت مع "الساموراي الأزرق" منذ العام 2010.

وسيكون التحدي الأكبر ليوشيدا في المباراة ضد كولومبيا في المباراة الأولى (19 حزيران/يونيو)، حيث سيحاول المنتخب الآسيوي الثأر لخسارته القاسية 1-4 في دور المجموعات في مونديال البرازيل 2014.

وفي هذه المباراة، سيكون الكولومبي خاميس رودريغيز حاضرا ليقود منتخب بلاده مرة جديدة ضد الساموراي، بعد دوره الحاسم في الفوز الكبير قبل أربعة أعوام. الا ان الخطر سيكون مضاعفا هذه المرة، بوجود زميل رودريغيز المهاجم راداميل فالكاو الذي غاب عن مونديال البرازيل للاصابة.