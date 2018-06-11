العرب يتمسكون بخيط تألق نجومهم لتخطي الدور الأول في كأس العالم

مازن الريس

بالتزامن مع التماسك التكتيكي الضروري لمنتخباتنا العربية المشاركة في كأس العالم في روسيا، تعوّل الكوادر الفنية لمنتخبات مصر والسعودية والمغرب وتونس على نجوم ذو قيمة عالية على المستويين الفردي والجماعي.

وعلى غير العادة كان من الملفت وجود لاعب عربي ضمن أغلى أربعة لاعبين مشاركين في كأس العالم بحسب تقدير قيمته السوقية وفقاً لبعض المواقع المختصة وهو محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنكليزي.، فيما يبرز العديد من النجوم العرب في كأس العالم الذي ينطلق بعد أيام في روسيا.

وسنضع نجوم العرب المعوّل عليهم بالترتيب وفقاً لمجموعات منتخباتهم، إذ من المتوقع أن يلعب هؤلاء أدواراً بارزة في نتائج منتخباتهم العربية.



صمام أمان مصر أحمد حجازي

فرض أحمد حجازي نفسه بقوة في الدوري الممتاز مع وست بروميتش ألبيون هذا الموسم كما لعب دوراً مؤثراً في صعود منتخب مصر إلى كأس العالم.

حجازي منح الطمأنينة لعصام الحضري في تصفيات كأس العالم كما شكّل عامل قوة لمرتدات منتخب مصر التي جاءت من الكرات الطويلة التي يرسلها حجازي، ولا يمكن أن ننسى إحصاءات حجازي الرائعة في الدوري الممتاز فيما يتعلق بإبعاد الكرات الرأسية (4 بالمباراة) وهو ما سيخفف من الضغط على دفاع مصر.

صلاح وتفعيل طاقته دولياً



لا يوجد اختلاف على قيمة محمد صلاح بالنسبة لمنتخب مصر وطموح الفراعنة في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم، حتى أنّ الكثيرين اعتبروا أنّ منتخب مصر سيكون بخير عندما يكون صلاح بخير.

رفع مستوى "المنافسة" من تصفيات كأس العالم التي كان صلاح بطلها دون منازع إلى منافسات كأس العالم وقوة دفاع أوروغواي وتوقيت إصابته قبل المونديال أمور قد تعيق تألق صلاح الذي برز في السنة الفائتة، لكن آمال مصر تبقى معلقة بأبرز نجوم العرب حالياً.

تيسير الجاسم وخلق الاتزان

يملك تيسير الجاسم القدرة على توجيه رفاقه في منتخب السعودية وخلق الاتزان في وسط الملعب.

تألق الجاسم مع الأهلي السعودي ودوره القيادي في منطقة الوسط يجعله أحد عناصر القوة خاصة فيما يتعلق بتسريع اللعب أو الاحتفاظ بالكرة.

إذا تأهلت السعودية للدور الثاني فدور تيسير الجاسم سيكون واضحاً بهذا التأهل الصعب جداً.

بنعطية وحماية مرمى المغرب

من المتوقع أن تكون مهام مهدي بنعطية مختلفة مع منتخب المغرب عن تلك التي كُلِّف بها مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

ويراهن رينار على خبرة بنعطية الكبيرة (31 عاماً) التي اكتسبها من اللعب مع نجوم بحجم بوفون وكيليني وقبلهما بواتينغ ونوير إضافة إلى قدراته الدفاعية المميزة (استخلاص الكرة، قطعها، الانزلاقات الناجحة..) إذ يعد أحد أفضل المدافعين في أفريقيا إن لم يكن الأفضل.

زياش فرض كلمته



ترتبط قوة المغرب هجومياً بمزاج حكيم زياش نجم وسط أياكس أمستردام وطاقاته الفردية والجماعية الهائلة.

زياش المرشح للانتقال إلى أحد الأندية الكبرى بعد كأس العالم يستطيع صنع الفارق بتمريرة ذكية اعتاد على اتقانها أو تسديدة محكمة من بعيد بقدمه اليسرى الخادعة.

الخزري وتعويض المساكني

إصابة يوسف المساكني جعلت منتخب تونس في وضع محرج للغاية، خاصة وأنّ هداف الدوري القطري كان الحل المتوقع لمشاكل نسور قرطاج تهديفياً.

وهبي الخزري الذي ازدادت الأحمال على عاتقه يمكنه أن يقدم الإضافة لنبيل معلول، إذ ظهر من المباريات الودية أنّ حالة تونس جيدة دفاعياً لكنه يبحث عن حل مشكلة استثمار الفرص القليلة التي قد تتاح له أمام منتخبات من حجم بلجيكا وإنكلترا.