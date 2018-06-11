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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

السنغال يؤكد جاهزيته بفوز على كوريا الجنوبية

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أنهى المنتخب السنغالي استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا اعتباراً من الخميس المقبل، بفوز معنوي مقنع على نظيره الكوري الجنوبي 2-صفر الإثنين في مدينة غروديغ النمساوية.

Reuters

 

وسجل مدافع غوانغجو الصيني يونغ غيون كيم (67 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ومهاجم أميان الفرنسي موسى كوناتيه (90+1 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهو الفوز الاستعدادي الأول للسنغال بعد تعادلها مع لوكسمبورغ سلبياً في 31 آيار/مايو الماضي، وخسارتها أمام كرواتيا 1-2 في 8 حزيران/يونيو الحالي.

في المقابل مُنيت كوريا الجنوبية بالخسارة الثانية في مبارياتها الأربع الإعدادية للمونديال، بعد الأولى أمام البوسنة 1-3 في الأول من الشهر الحالي، مقابل فوز على هندوراس 2-صفر في 28 آيار/مايو وتعادل سلبي مع بوليفيا في 7 الحالي.

وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثامنة إلى جانب بولندا واليابان وكولومبيا، فيما تلعب كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة إلى جانب السويد والمكسيك وألمانيا حاملة اللقب.

السنغال كوريا الجنوبية كأس العالم روسيا FIFA 2018
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