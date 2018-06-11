السنغال يؤكد جاهزيته بفوز على كوريا الجنوبية

وسجل مدافع غوانغجو الصيني يونغ غيون كيم (67 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ومهاجم أميان الفرنسي موسى كوناتيه (90+1 من ركلة جزاء) الهدفين.

وهو الفوز الاستعدادي الأول للسنغال بعد تعادلها مع لوكسمبورغ سلبياً في 31 آيار/مايو الماضي، وخسارتها أمام كرواتيا 1-2 في 8 حزيران/يونيو الحالي.

في المقابل مُنيت كوريا الجنوبية بالخسارة الثانية في مبارياتها الأربع الإعدادية للمونديال، بعد الأولى أمام البوسنة 1-3 في الأول من الشهر الحالي، مقابل فوز على هندوراس 2-صفر في 28 آيار/مايو وتعادل سلبي مع بوليفيا في 7 الحالي.

وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثامنة إلى جانب بولندا واليابان وكولومبيا، فيما تلعب كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة إلى جانب السويد والمكسيك وألمانيا حاملة اللقب.