"الخبير" كاهيل يوقّع على رابع مونديال مع "الكنغر"

وكشف فان مارفيك الأسماء الـ 23، مستبعداً أربعة لاعبين من التشكيلة الأولية، ومبقياً على المخضرم كاهيل (38 عاماً) الذي كان مساهماً رئيسياً في عبور بلاده الملحق الآسيوي على حساب سوريا.

ويعتبر كاهيل الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي (50 هدفاً في 105 مباريات دولية)، وفي حال تمكن من التسجيل في مونديال روسيا (14 حزيران/يونيو - 15 تموز/يوليو)، سيدخل نادي اللاعبين القلائل الذي سجلوا في أربع نسخ "مونديالية"، وسينضم بالتالي إلى "الملك" البرازيلي بيليه والألمانيين اوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

وانتقل كاهيل في الشتاء من ملبورن سيتي إلى ميلوول الانكليزي (درجة أولى) على أمل أن يلعب أطول وقت ممكن لحجز مكان له في التشكيلة، لكنه لم يلعب مع فريقه الجديد سوى 63 دقيقة في 10 مشاركات.

على الرغم من ذلك، أبقى فان مارفيك على كاهيل، وأيضاً الشاب الواعد دانيال ارزاني (19 عاما)، واستبعد جيمس ترويزي وجوش بريلانتي ونيكيتا روكافيتسيا وفران كاراسيتش. وبقي جيمس ماكلارين بأعجوبة ضمن التشكيلة الرسمية، وهو لم يكن بالأصل ضمن التشكيلة الأولية من 26 لاعباً التي استدعاها الهولندي منتصف أيار/مايو، قبل أن ينضم إليها ليكون احتياطياً لتومي يوريتش المصاب.

وقال فان مارفيك: "كل مرحلة في مسيرة اختيار اللاعبين كانت صعبة لأنّ الجميع أعطوا أفضل ما لديهم من أجل أن يبقوا ضمن التشكيلة النهائية".

وضمن استعداداته للمونديال، سحق المنتخب الأسترالي الجمعة نظيره النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، وسيخوض مباراة ودية تحضيرية أخيرة ضد المجر في بودابست في 9 حزيران/يونيو، قبل أن يخوض غمار المونديال في المجموعة الثالثة التي تضم فرنسا والبيرو والدنمارك.

وهنا التشكيلة الرسمية (23 لاعباً):

- حراسة المرمى: براد جونز (فيينورد الهولندي)، ماثيو راين (برايتون الانكليزي)، دانيال فوكوفيتش (غنك البلجيكي).

- الدفاع: عزيز بهيش (بورصة سبور التركي)، ميلوش ديغينيك (يوكوهاما مارينوس الياباني)، ماثيو يورمان (سوون الكوري الجنوبي)، جيمس ميريديث (ميلوول الانكليزي)، جوش ريسدون (وسترن سيدني)، ترنت ساينزبوري (غراسهوبرز السويسري).

- الوسط: جاكسون ايرفاين (هال سيتي الانكليزي)، مايل جديناك (استون فيلا الانكليزي)،، روبي كروز (بوخوم الالماني)، ماسيمو لوونغو (كوينر بارك رينجرز الانكليزي)، مارك ميليغان (الاهلي السعودي)، آرون موي (هادرسفيلد الانكليزي)، توم روغيتش (سلتيك الاسكتلندي).

- الهجوم: تيم كايهيل (ميلوول الانكليزي)، تومي يوريتش (لوسيرن السويسري)، أندرو نابوت (اوراوا ريد دايموندز الياباني)، ديميتري بتراتوس (نيوكاسل جتس)، دانيال أرزاني (ملبورن سيتي)، ماثيو ليكي (هرتا برلين الالماني)، جايمي ماكلارين (هيبرنيان الاسكتلندي).