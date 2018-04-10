الحدادي يبذل كل جهده لتمثيل المغرب في كأس العالم 2018

وقالت المحكمة في بيان إن منير قدم الطعن بالتعاون مع الاتحاد المغربي لكرة القدم بعدما رفض الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) طلبه في 13 آذار/ مارس الماضي.

وأضاف بيان المحكمة "يتضمن الطعن طلبا من أجل اتخاذ القرار بحلول منتصف أيار/ مايو للبت في أمر الجنسية الرياضية ليكون مؤهلاً للعب في كأس العالم 2018".

وتمنع قواعد الفيفا اللاعبين من تحويل الولاء إذا خاض مباراة دولية رسمية حتى إذا كان مزدوج الجنسية.

وخاض منير (22 عاماً) مباراة واحدة مع إسبانيا أمام مقدونيا في تصفيات بطولة أوروبا في أيلول/سبتمبر 2014 عندما شارك بديلاً خلال أقل من 15 دقيقة.

وقال منير حينها "هذا قراري وأعرف ما أفعله ومنذ كنت ناشئاً لعبت لإسبانيا وهذه هي خطتي. تحدثت مع مسؤولين في المغرب وأبلغتهم برغبتي اللعب لإسبانيا".

وولد منير في إسبانيا لأب مغربي ونشأ في أكاديمية برشلونة ولعب للفريق الأول ويقضي حاليا فترة إعارة إلى ألافيس.

كما قضى موسماً على سبيل الإعارة إلى فالنسيا.

وتدرس لجنة بالفيفا مقترحاً يجعل القواعد أكثر مرونة في هذه القضايا.

واقترح اتحاد الرأس الأخضر تخفيف القواعد لتسمح باللاعب بتحويل الولاء إذا خاض مباراة أو مباراتين مع منتخب آخر دون أن يملك فرصة واقعية في المشاركة مرة أخرى.

وأوقعت قرعة كأس العالم المغرب وإسبانيا في مجموعة واحدة بجانب البرتغال وإيران.

