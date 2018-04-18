التونسي بن عمر لن يجري عملية جراحية



وقال الاتحاد التونسي في بيان "خضع أمين بن عمر أمس الثلاثاء إلى كشف بالمنظار في مستوى الركبة بالمركز الطبي في ليون الفرنسية.. وتأكد عدم ضرورة إجراء عملية جراحية والاكتفاء بحصص علاج طبيعي".

وأصيب بن عمر، الذي يلعب مع الأهلي السعودي على سبيل الإعارة من النجم الساحلي، في فوز منتخب بلاده 1-صفر على إيران في مباراة ودية في مارس/أذار الماضي.

واختلف الأطباء حول طريقة علاج اللاعب حيث أكد طبيب الأهلي ضرورة خضوعه لجراحة بينما يرى طبيب تونس أن العلاج الطبيعي يكفي.

ويسابق الاتحاد التونسي الزمن لعلاج لاعب الوسط قبل كأس العالم.

وتأكد غياب يوسف المساكني عن تشكيلة تونس في كأس العالم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتلعب تونس للمرة الخامسة في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب إنكلترا وبلجيكا وبنما.

