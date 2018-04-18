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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

التونسي بن عمر لن يجري عملية جراحية

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قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط محمد أمين بن عمر لن يحتاج لجراحة في الركبة وسيكتفي بالخضوع لجلسات علاج طبيعي على أمل اللحاق بنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

Reuters


وقال الاتحاد التونسي في بيان "خضع أمين بن عمر أمس الثلاثاء إلى كشف بالمنظار في مستوى الركبة بالمركز الطبي في ليون الفرنسية.. وتأكد عدم ضرورة إجراء عملية جراحية والاكتفاء بحصص علاج طبيعي".  

وأصيب بن عمر، الذي يلعب مع الأهلي السعودي على سبيل الإعارة من النجم الساحلي، في فوز منتخب بلاده 1-صفر على إيران في مباراة ودية في مارس/أذار الماضي.  

واختلف الأطباء حول طريقة علاج اللاعب حيث أكد طبيب الأهلي ضرورة خضوعه لجراحة بينما يرى طبيب تونس أن العلاج الطبيعي يكفي.  

ويسابق الاتحاد التونسي الزمن لعلاج لاعب الوسط قبل كأس العالم.  

وتأكد غياب يوسف المساكني عن تشكيلة تونس في كأس العالم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.  

وتلعب تونس للمرة الخامسة في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب إنكلترا وبلجيكا وبنما.
 

مونديال روسيا 2018 الاتحاد التونسي لكرة القدم محمد أمين بن عمر
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