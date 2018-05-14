البيروفي غيريرو يغيب عن مونديال روسيا 2018

تلقى المنتخب البيروفي ضربة قوية الاثنين بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" زيادة فترة إيقاف مهاجمه وقائده باولو غيريرو من 6 الى 14 شهرا بسبب المنشطات، ما سيحرمه من المشاركة مع بلاده في نهائيات مونديال روسيا 2018.

وفي أعقاب الاستئناف المقدم من قبل اللاعب المطالب والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" التي لم تكن راضية عن القرار الصادر في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي عن الاتحاد الدولي "فيفا" بتقليص مدة عقوبة غيريرو من عام إلى ستة أشهر تنتهي في 3 أيار/مايو الحالي، قررت "كاس" رفع مدة الإيقاف إلى 14 شهراً.

وبرّرت المحكمة قرارها بالقول أن مهاجم فلامنغو البرازيلي "لم يحاول تحسين أدائه عن طريق تناول المادة المحظورة"، لكنها اعتبرت أن اللاعب البالغ 34 عاماً لا يزال مذنباً "بالخطأ أو الإهمال".

وخضع غيريرو، قائد وأهم ركائز المنتخب البيروفي، لفحص منشطات عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وجاءت نتيجته إيجابية بوجود آثار كوكايين، المادة المدرجة في قائمة المحظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوقف الاتحاد البيروفي غيريرو شهراً في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1982.

وعلى رغم القرار الصادر عن "فيفا" بتقليص العقوبة وفتح الباب أمامه للمشاركة في المونديال، قرر المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي الاحتكام أواخر كانون الثاني/يناير الماضي إلى "كاس" سعياً لإلغاء العقوبة بالكامل، فقوبل باستئناف من قبل "وادا" في شباط/فبراير الماضي طالبت فيه بعقوبة لمدة عام واحد على الأقل.

يذكر أن البيرو التي ضمت في تشكيلتها المعلنة الأحد اسم غيريرو بين الـ25 لاعباً، تلعب في النهائيات في المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك (ستلاقيها في 16 حزيران/يونيو) وفرنسا (21) وأستراليا (26).