البرازيل ونيمار في روسيا مع بدء العد العكسي

ووصل أبطال العالم خمس مرات فجر اليوم إلى سوتشي، المنتجع الواقع على البحر الأسود والذي سيكون مقرهم في مشاركتهم الحادية والعشرين في النهائيات، علماً أنّ السيليساو هو الوحيد الذي شارك في كلّ نسخ المونديال منذ 1930.

وبدا أغلى لاعب في العالم على أتمّ الاستعداد لخوض غمار البطولة المقررة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، بعدما تعافى من إصابة تعرّض لها في مشط القدم مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وأبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وحقق اللاعب السابق لبرشلونة الاسباني عودة موفقة إلى الملاعب بتسجيله هدف رائع في الثالث من الشهر الحالي في مرمى كرواتيا (2-صفر) بعد دخوله في الشوط الثاني، ثم أكّد عودته القوية بإضافة ثان الأحد ضد النمسا (3-صفر) في آخر مباراة تحضيرية لبلاده.

وقدم رباعي الهجوم البرازيلي المؤلف من نيمار، ويليان، فيليبي كوتينيو وغابريال جيزوس، أداء رائعاً في مباراة الأحد التي أقيمت في فيينا، قبل السفر إلى روسيا حيث يبدأ المنتخب مشواره في 17 الحالي ضد سويسرا في روستوف-اون-دون ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وصربيا.

وبهدفه في مباراة الأحد، تساوى نيمار مع مواطنه روماريو (55 هدفاً) في المركز الثالث على لائحة أفضل هدافي بلاده، خلف الأسطورتين بيليه (77) ورونالدو (62).

وحيا تيتي مؤهلات نجمه، وقال "لا أعرف حدود نيمار، قدرته الفنية والإبداعية مثيرة للاهتمام، إذا ترك في الثلث الأخير من الملعب فهو دون شك قاتل...".



ويأمل نيمار ورفاقه في تعويض خيبة 2014 على أرضهم عندما انتهى مشوارهم في نصف النهائي بهزيمة مذلة تاريخية ضد ألمانيا (1-7)، ثم اختتموا النهائيات بهزيمة قاسية أخرى ضد هولندا (صفر-3) في مباراة المركز الثالث.

وقبل الافتتاح الخميس، تتجه أنظار العالم الأربعاء إلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا"، حيث سيتخذ القرار بشأن الملف الفائز بحق استضافة نهائيات 2026 التي يتنافس عليها المغرب مع الملف الأميركي-المكسيكي-الكندي المشترك.