البرازيل بقيادة نيمار تخوض أخر إختبار لها أمام النمسا

وكان نيمار شارك في الشوط الثاني ضد كرواتيا السبت الماضي عندما كانت النتيجة صفر-صفر ونجح في افتتاح التسجيل بهدف رائع بعد مراوغة بين ثلاثة لاعبين قبل أن يطلق كرة قوية عانقت الشباك ثم أضاف زميله فرمينيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وكان نيمار أصيب بكسر في مشط القدم وخضع لعملية جراحية في مطلع مارس الماضي قبل أن يعاود التمارين رسمياً مع ناديه باريس سان جيرمان لفترة قصيرة جداً ثم مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي.

وقال نيمار بعد المباراة ضد كرواتيا "لا زلت أشعر ببعض الانزعاج لكنه أمر طبيعي عندما تبقى فترة طويلة دون أن تمشي. أشعر بأني أملك 80 في المئة من قدراتي في الوقت الحالي".

وتدرب نيمار طوال الأسبوع الحالي لكن من المتوقع الا يشارك طوال الدقائق التسعين بحسب ما يؤكد طبيب المنتخب رودريغو لاسمر بقوله "ما هو أكيد بأنه سيحصل على وقت أكبر من اللعب مقارنة مع المباراة الأخيرة".

ومن المتوقع أن يلعب نيمار أساسياً على الجهة اليسرى من خط هجوم منتخب بلاده على أن يشغل غابريال جيزوس مركز قلب الهجوم وويليان الجبهة اليمنى.

واذا كان المنتخب النمسوي لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم فإنه فاز في مبارياته السبع الأخيرة بينها خمس مباريات باشراف مدربها الجديد فرانكو فودا وأخرها ضد ألمانيا 2-1 السبت الماضي.

لكن النمسا فشلت في تحقيق أي فوز على البرازيل الذي واجهتها تسع مرات منذ عام 1956 وقال مدافعها الكسندر دراغوفيتش "يجب أن نكون مركزين بنسبة 100 في المئة، لاننا اذا كنا بنسبة 90 في المئة فقط، فاننا سنخسر".

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم التي يحمل لقبها خمس مرات (رقم قياسي) في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات صربيا وكوستاريكا وسويسرا ويفتتح مشواره في مواجهة الاخير في 17 يونيو قبل أن يلتقي كوستاريكا وصربيا تواليا.