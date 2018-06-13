وقال روبياليس من كراسنودار قبل يومين من المباراة الأولى لإسبانيا ضد جارتها البرتغال، "وجدنا أنفسنا مضطرين للتخلي عن المدرب"، مضيفا "المنتخب الوطني ينتمي لجميع الإسبان (...) هذا قرار كان علينا اتخاذه".

وكشف أن اسم البديل سيتم قريباً مع الأخذ في الاعتبار التأثير "بأقل قدر ممكن" على الجهاز الفني الحالي.

وشكل تعيين النادي الملكي لوبيتيغي الذي يتولى تدريب منتخب إسبانيا منذ عامين، مفاجأة لكونه مدد في أيار/مايو الماضي عقده مع الاتحاد المحلي حتى 2020.

وفي مؤتمره الأربعاء، قال روبياليس "لا يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يكون مهمشاً في مفاوضات مع أحد موظفيه ومن ثم يعلم بالاتفاق (بين ريال والمدرب) قبل 5 دقائق من البيان الرسمي (الذي صدر عن ريال)".

وواصل "المدرب الأفضل للمنتخب الوطني كان جولن لوبيتيغي وبالنسبة لنا هو محترف لا غبار عليه. لكن طريقة القيام بالأمور مهمة".

وتولى لوبيتيغي قيادة "لا روخا" بعد كأس أوروبا 2016 خلفا لفيسينتي دل بوسكي، وحقق المنتخب في عهده سجلا لافتا، اذ خاض 20 مباراة حقق فيها 16 انتصارات وأربع تعادلات، ومن دون أي خسارة.