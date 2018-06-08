الأرجنتين تخسر جهود لانزيني

ونشر الاتحاد في بيان على "تويتر" ان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، "عانى في التدريب الصباحي اليوم من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى".

وتعد هذه الاصابة ضربة قوية لخطط المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي كان يتوقع ان يعتمد على لاعب وست هام الانكليزي كأساسي في تشكيلته ضمن خط الوسط.

ولم يحدد المدرب بعد من سيكون بديل لانزيني في التشكيلة الرسمية للمنتخب الذي يخوض مباراته الأولى أمام إيسلندا في 16 حزيران/ يونيو، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا كرواتيا ونيجيريا.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني حاليا معسكراً تدريبياً للمونديال في مدينة برشلونة الإسبانية، على أن ينتقل إلى روسيا السبت.

